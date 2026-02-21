Работу приостановил 11-й аэропорт России

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Кирова введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в еще 10 аэропортах – Волгограда, Саратова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Оренбурга, Самары, Перми и Чебоксар.

В ночь на 21 февраля в некоторых регионах России объявлена угроза атаки БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что атаке беспилотников подвергся «один из объектов» на территории республики.