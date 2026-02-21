При налете БПЛА на Удмуртию пострадали 11 человек

Минздрав Удмуртии сообщил, что при налете беспилотников на регион пострадали 11 человек. Госпитализированы трое. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое — два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом»,— сообщило ведомство в Telegram-канале.

Бригада санавиации доставила одного из пострадавших в Первую республиканскую больницу. Его прооперировали.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что «один из объектов в республике» подвергся атаке беспилотников. Он уточнял, что есть пострадавшие, но не называл их число.

По данным Минобороны, над территорией России за ночь сбиты 77 беспилотников. О сбитых БПЛА над территорией Удмуртии ведомство не сообщало.