Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При налете БПЛА на Удмуртию пострадали 11 человек

Минздрав Удмуртии сообщил, что при налете беспилотников на регион пострадали 11 человек. Госпитализированы трое. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое — два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом»,— сообщило ведомство в Telegram-канале.

Бригада санавиации доставила одного из пострадавших в Первую республиканскую больницу. Его прооперировали.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что «один из объектов в республике» подвергся атаке беспилотников. Он уточнял, что есть пострадавшие, но не называл их число.

По данным Минобороны, над территорией России за ночь сбиты 77 беспилотников. О сбитых БПЛА над территорией Удмуртии ведомство не сообщало.

Новости компаний Все