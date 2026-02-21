Южнокорейская шорт-трекистка Ким Гиль Ри победила в забеге на 1500 м на Играх

Шорт-трекистка Ким Гиль Ри взяла золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 1500 м. Представительница Южной Кореи показала результат 2 минуты 32,076 секунды.

Второй стала ее соотечественница Чхве Мин Джон, финишировавшая за 2 минуты 32,450 секунды. Бронзу завоевала американка Коринн Стоддард, которая преодолела дистанцию за 2 минуты 32,578 секунды.

Ранее на Играх в Италии 21-летняя Ким Гиль Ри стала олимпийской чемпионкой в эстафете, а также бронзовым призером на дистанции 1000 м. В 2024 году шорт-трекистка выиграла чемпионат мира на 1500 м.

Таисия Орлова