В поселке Ильском обломки БПЛА повредили три частных дома

В поселке Ильском Северского района Кубани в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены три частных жилых дома. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.

Фрагменты БПЛА упали в жилом секторе, в результате чего в домовладениях выбиты стекла. По одному из адресов зафиксированы повреждения кровли и ограждения. Специалисты проводят оценку технического состояния зданий и устанавливают объем причиненного ущерба.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Территория обследуется, принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и предотвращению возможных рисков. Доступ к участкам, где обнаружены фрагменты, ограничен до завершения необходимых мероприятий.

По информации местных властей, ситуация находится под контролем. Все службы задействованы в оперативном режиме, проводится документирование последствий и уточнение обстоятельств инцидента.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и не приближаться к подозрительным предметам. В случае обнаружения фрагментов беспилотников рекомендуется незамедлительно информировать экстренные службы.

В настоящее время специалисты продолжают работу на месте, после чего будет принято решение о дальнейших восстановительных мероприятиях. Информация о состоянии поврежденных домов и сроках устранения последствий уточняется.

