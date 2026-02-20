Венгрия заблокировала еврокредит на €90 млрд для Украины

Венгрия заблокировала согласованный ЕС кредит на €90 млрд для Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника. Для принятия решения требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Murad Sezer / Reuters

«В пятницу посол Венгрии в ЕС выразил возражение против заимствования блоком суммы для Украины путем выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом ЕС»,— отмечается в публикации.

Несогласие Будапешта также ставит под угрозу кредитную программу МВФ для Киева на €8 млрд, переговоры по которой сейчас ведутся, добавляет FT. Реализация программы зависит от получения Украиной еврокредита.

Как утверждает издание, решение Венгрии принято в преддверии выборов в апреле, которые могут привести к отставке премьер-министра Виктора Орбана.

19 декабря лидерам стран ЕС удалось договориться о предоставлении Украине беспроцентного кредита в €90 млрд. 4 февраля Совет ЕС определил, что деньги разделят на две части: €60 млрд пойдут на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета страны. 11 февраля решение утвердил Европарламент.

27 января прекратились поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Венгрия обвинила в перекрытии нефтепровода Украину. В качестве ответной меры Будапешт прекратил поставки в страну бензина.

