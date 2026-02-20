NYT: Иран согласился приостановить производство ядерных материалов на 10 лет

Иран заявил США о готовности приостановить производство ядерных материалов на десять лет, однако исключил отказ от программы обогащения урана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер настаивают на том, чтобы Иран навсегда отказался от обогащения урана, пишет NYT.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 20 февраля заявил, что США не требовали на переговорах прекращения обогащения урана в исламской республике, передает Reuters. «Сейчас мы обсуждаем, как обеспечить мирный характер иранской ядерной программы, включая обогащение урана»,— добавил глава иранского МИДа.

17 февраля завершился второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки. В Белом доме сказали, что по некоторым вопросам остаются разногласия. Президент США Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.

