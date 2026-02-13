Обвинение запросило более 9 лет колонии экс-главе курской корпорации развития

В Ленинском райсуде Курска состоялись прения по уголовному делу бывших топ-менеджеров областной корпорации развития о хищении почти 153 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как пишет ТАСС, обвинение запросило для экс-руководителя учреждения Владимира Лукина 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Бывшим подчиненным господина Лукина Игорю Грабину и Дмитрию Спиридонову прокурор предложил назначить 9 лет и 8 лет и 6 месяцев лишения свободы соответственно. Для последнего подсудимого — бывшего главы компании ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова — запрошен срок в 9 лет и 6 месяцев. Также, по мнению прокуратуры, всем четырем фигурантам надо назначить штрафы от 1 до 10 млн руб.

Уголовное дело о растрате 153 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в Глушковском районе рассматривается в Курске с осени прошлого года. Все подсудимые вину отрицают. В декабре к 5 годам и 6 месяцам колонии был приговорен бывший депутат облдумы Максим Васильев, чьи фирмы работали по контрактам на строительство линий обороны. Он вину признал. Недавно в курский суд поступило дело бывшего губернатора Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, которые обвиняются в получении взяток на сумму 20 млн руб. Известно, что господин Смирнов заключил досудебное соглашение со следствием.

Сергей Толмачев