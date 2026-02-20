«Росатом» направил оферту о выкупе или продаже доли в группе «Дело» Сергею Шишкареву

«Росатом», владеющий 49% в ГК «Дело», официально уведомил ее основателя Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение компанией, объявила госкорпорация. Сергею Шишкареву принадлежит 50% в группе, однако господин Шишкарев ходатайствовал в ФАС о выкупе 1%, купленного в декабре 2024 года «Трансмашхолдингом», и ФАС удовлетворила ходатайство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В соответствии с процедурой, решение о проведении которой было принято 17 февраля стратегическим советом «Росатома», объясняют в госкорпорации, «в случае расхождения партнеров во взглядах на перспективы развития совместного бизнеса каждый из них может направить противоположной стороне одновременно предложение как о выкупе доли партнера, так и о продаже собственной доли за цену, которую сочтет разумной и справедливой». Уведомление о направлении предложения фиксируется нотариусом, добавляют там.

Представитель Сергея Шишкарева подтвердил «Ъ» факт получения оферты.

«В рамках процедуры у Сергея Шишкарева есть 60 дней на принятие одного из двух решений — выкупить долю госкорпорации или продать ей свою, — поясняют в «Роастоме». — Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов».

При этом, цитирует «Росатом» первого замгендиректора госкорпорации Кирилла Комарова, логистический бизнес является стратегическим приоритетом «Росатома», и он создает «национального логистического чемпиона и крупного международного игрока на базе собственных и партнерских активов». «Росатому», в частности, в ноябре 2023 года указом президента был передан контрольный пакет ДВМП, головной компании FESCO.

Подробности — в материале «Ъ» «"Дело" о рулетке».

Наталья Скорлыгина