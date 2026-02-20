ФАС одобрила ходатайство Шишкарева об увеличении доли в ГК «Дело» вновь до 51%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство председателя совета директоров группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева о приобретении 1% в головной структуре холдинга — ООО «Управляющая компания „Дело“». Это позволит бизнесмену восстановить контрольный пакет в размере 51%. Эту информацию «Ъ» подтвердил представитель Сергея Шишкарева.

Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доля в 1% сейчас принадлежит компании «Р-Альянс», структуре владельцев «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Именно ей Сергей Шишкарев продал этот пакет в декабре 2025 года, снизив свою долю с контрольной до 50% (еще 49% у «Росатома»). Предполагалось, что затем ТМХ выкупит у госкорпорации ее долю, но стороны не смогли договориться о цене.

В феврале стратегический совет «Росатома» принял решение о прекращении сотрудничества с господином Шишкаревым в «Деле» и запуске механизма рулетки — одна из сторон назначает цену, другая решает: продать свою долю или выкупить долю инициатора. Параллельно в ФАС уже находится еще одно ходатайство Сергея Шишкарева — о покупке 49%, принадлежащих «Росатому». В госкорпорации ранее заявляли, что не планируют продавать этот пакет ТМХ.

ГК «Дело» — один из крупнейших транспортно-логистических операторов России. Группа управляет морскими терминалами в трех бассейнах, сетью железнодорожных терминалов, парком из 41 тыс. фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом. В ее состав входят, в частности, контейнерный оператор «Трансконтейнер» и стивидорный холдинг «ДелоПортс».