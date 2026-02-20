Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский аэропорт вновь хотят переименовать

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что название международного аэропорта Ярославля «Золотое кольцо» будет изменено. Об этом он сказал в ходе презентации инвестиционного потенциала региона в «СберСити» 19 февраля.

Визуализация нового аэропорта

Визуализация нового аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Визуализация нового аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Губернатор рассказывал инвесторам о строительстве нового ярославского аэропорта. В прошлом году он перешел под управление группы компаний «Аэрофьюэлз» и сменил название с «Туношна» на «Золотое кольцо».

«Мы вначале его назвали "Золотое кольцо". Потом подумали: почему назвали его "Золотое кольцо", если его можно назвать "Столицей Золотого кольца"? Сейчас мы его переназываем»,— сказал Михаил Евраев на презентации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2025 года на месте строительства нового ярославского аэропорта в Туношне установили закладной камень. Инвестор уже приступил к строительству нового терминала для внутренних линий, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Также идет проектирование международного терминала.

Алла Чижова

Новости компаний Все