Ярославский аэропорт вновь хотят переименовать

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что название международного аэропорта Ярославля «Золотое кольцо» будет изменено. Об этом он сказал в ходе презентации инвестиционного потенциала региона в «СберСити» 19 февраля.

Визуализация нового аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Губернатор рассказывал инвесторам о строительстве нового ярославского аэропорта. В прошлом году он перешел под управление группы компаний «Аэрофьюэлз» и сменил название с «Туношна» на «Золотое кольцо».

«Мы вначале его назвали "Золотое кольцо". Потом подумали: почему назвали его "Золотое кольцо", если его можно назвать "Столицей Золотого кольца"? Сейчас мы его переназываем»,— сказал Михаил Евраев на презентации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2025 года на месте строительства нового ярославского аэропорта в Туношне установили закладной камень. Инвестор уже приступил к строительству нового терминала для внутренних линий, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Также идет проектирование международного терминала.

Алла Чижова