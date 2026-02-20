В центре Ростова построят гостиничный комплекс за 1 млрд рублей

На месте снесенных аварийных домов в Ростове-на-Дону построят гостиничный комплекс. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд руб. Об этом в своем Telegran-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

Реализовать проект планируют с 2026 по 2030 годы.

«Это интересный проект, и если он будет соответствовать требованиям, предъявляемым к застройке в исторической части города, то, безусловно, это положительно скажется на внешнем облике донской столицы»,— отметил глава города.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в столице региона продолжается строительство трех отелей стоимостью 1 млрд руб.

Самый дорогой проект — «Бутик-отель Парамоновъ» на ул. Никольской стоимостью 500 млн руб. Многоэтажную гостиницу «Парус удачи» со встроенной автостоянкой возводят на ул. Седова за 300 млн руб. Отель «Мартон Сезоны» строят на ул. Текучева с инвестициями 200 млн руб.

Наталья Белоштейн