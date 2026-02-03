В Ростове планируют купить 24 троллейбуса и отремонтировать для них инфраструктуру

В Ростове-на-Дону планируют купить 24 троллейбуса, отремонтировать трансформаторные подстанции и контактную сеть. Об этом пишет портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на первого заместителя главы города Владимира Иванова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для этого в адрес министерства транспорта Ростовской области в декабре 2025 года, по словам чиновника, направили ходатайство о финансировании реконструкции объектов инфраструктуры с помощью облигаций ДОМ.РФ.

Тем не менее, решение о финансировании пока не принято.

По данным портала, на линию в Ростове-на-Дону выходит от 12 до 17 троллейбусов, хотя еще в 2023 году их работало более 40. С декабря 2025 года активисты собирают подписи за закупку подвижного состава. Последний раз новые троллейбусы закупались в 2020–2021 годах, тогда в город поступили 20 машин «Горожанин». В 2020 году власти Москвы передали Ростову-на-Дону 60 ранее работавших в столице троллейбусов. С лета 2025 года ни один из них не работает на линии.

Константин Соловьев