МИД Белоруссии объяснил отсутствие министра на заседании «Совете мира» Трампа

Белорусской делегации не выдали визы для участия в «Совете мира». Об этом сообщили в пресс-службе МИДа Белоруссии.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы белорусской делегации выданы не были»,— прокомментировали в министерстве информацию о неучастии министра иностранных дел Максима Рыженкова в первом заседании «Совета мира».

В министерстве заявили, что организаторы не выполнили «базовые формальности» для участия Белоруссии в мероприятии, хотя изначально приглашение было направлено президентом США Дональдом Трампом своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. «О каком мире и о какой последовательности может идти речь», — написала пресс-служба ведомства.

19 февраля в Вашингтоне прошло первое заседание созданного господином Трампом «Совета мира». Структура была создана как альтернатива Совбезу ООН. В центре внимания заседания были вопросы восстановления сектора Газа. Россия и Белоруссия не участвовали в мероприятии.

