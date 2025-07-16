Бывший прокурор перешел в защиту

Как стало известно “Ъ”, на проходящем во Владивостоке процессе по делу экс-прокурора Приморья Валерия Василенко на ближайшем заседании свою позицию выскажет защита подсудимого. 75-летний Валерий Василенко обвиняется в легализации в составе преступного сообщества похищенных средств АО «Восточная верфь», а также попытке похитить акции этого предприятия у миноритарного владельца. Защита настаивает на абсурдности обвинения, сам Валерий Василенко считает себя жертвой оговора со стороны потерпевшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ

Слушание по существу уголовного дела Валерия Василенко и его предполагаемых сообщников, как сообщал “Ъ”, стартовало в начале июня, и пока прошло одно заседание, на котором частично было зачитано обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимым вменяются в вину, в зависимости от роли каждого, участие в преступном сообществе, которое возглавлял бывший приморский краевой депутат и экс-совладелец «Восточной верфи» Геннадий Лазарев (его дело расследуется отдельно), покушение на мошенничество, растрата и организация совершения сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ст. 174 УК РФ). Господин Василенко с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, а затем некоторое время занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь».

По версии следствия, с 2017 года по апрель 2022 года участники ОПС похитили у АО «Восточная верфь» свыше 13 млн руб., большая часть которых пошла на оплату труда экипажа катамарана «Улисс», а также путем обмана пытались похитить у миноритарного акционера и гендиректора АО Игоря Мирошниченко акции на сумму более 2,2 млн руб. Кроме того, участникам предполагаемого ОПС вменяют в вину легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб.

На ближайшем заседании, по данным “Ъ”, защита Валерия Василенко и он сам намерены высказать свою позицию по отношению к обвинению.

Впрочем, говорят адвокаты, состояние здоровья подсудимого может ему не позволить выступить. «Уже два года Валерий Владимирович содержится в СИЗО Владивостока,— сказал один из защитников экс-прокурора.— В августе ему исполнится 76 лет, работая в прошлом прокурором Нагорного Карабаха, он был ранен. Имеет множество госнаград. Большинство фигурантов этого уголовного дела отпущены из СИЗО, в том числе признавший вину Лазарев. Наши же ходатайства об избрании подзащитному иной, нежели арест, меры пресечения остаются без удовлетворения, несмотря на наличие у него целого ряда тяжелых заболеваний и отсутствие в СИЗО возможности надлежащего лечения и диагностики. Расцениваем это как способ давления на него, с учетом того, что, по мнению защиты, предъявленное ему обвинение не находит своего подтверждения собранными доказательствами».

Что касается самого обвинения, то защита считает его противоречащим здравому смыслу и нормам УК и УПК, а главным препятствием для установления истины адвокаты считают то, что дело Геннадия Лазарева расследуется отдельно от нынешнего. Дело в том, что, по материалам расследования, умысел на создание в корыстных целях преступного сообщества у Геннадия Лазарева возник в 1988–1996 годах, а реальные преступления депутат и его первые сообщники начали совершать в 1996-м. Валерий Василенко, по мнению следствия, был вовлечен в преступное сообщество гораздо позже.

Однако в рамках рассматриваемого уголовного дела при отсутствии среди подсудимых Геннадия Лазарева и иных лиц, отмечает защита, невозможно установить сам факт наличия ОПС и обстоятельства его функционирования.

Например, подчеркивают адвокаты, основную часть описанного в обвинительном заключении инкриминируемого Валерию Василенко деяния составляет перечисление действий Геннадия Лазарева, можно найти множество страниц, на которых имя Валерия Василенко не упоминается вообще.

Не выдерживает критики, по мнению защиты, и применение в отношении Валерия Василенко ст. 174 УК РФ, карающей за легализацию средств и имущества, приобретенных преступным путем другими лицами. «Легализация вменяется в вину Василенко без установленного факта хищения кем бы то ни было. Хищение 46 млн руб., часть из которых ушла на оплату труда сотрудников верфи при ремонте и переоборудовании катамарана, используемого предприятием, никому из подсудимых не вменено в вину, и нет сведений о результатах его расследования,— сказал представитель защиты.— Все разногласия по оплате ремонта решались в арбитражных судах, при этом подготовка правовой позиции по спору и выступления в судебных заседаниях, с которыми в итоге согласились арбитражные суды, вменяются как легализация».

Что касается эпизода с попыткой якобы хищения акций АО «Восточная верфь» у потерпевшего Игоря Мирошниченко путем обмана, то, как отмечают адвокаты, бездокументарные ценные бумаги (а речь в данном случае идет о них) являются не имуществом, а имущественными правами, и перейти от одного лица к другому они могут только в результате оформленной сделки, а в деле нет указаний, каким образом Валерий Василенко намеревался эти права похитить.

Сам Валерий Василенко категорически отвергает все обвинения в свой адрес и называет себя жертвой оговора со стороны потерпевшего. Он говорит, что был приглашен в АО «Восточная верфь» Геннадием Лазаревым, на тот момент основным акционером и председателем совета директоров верфи, чтобы разобраться, как крупное предприятие, успешно выполняющее многочисленные гособоронзаказы, дошло до предбанкротного состояния.

По итогам служебной проверки, а также ранее проведенных ревизий экс-прокурор пришел к выводу, что гендиректор Игорь Мирошниченко провел ряд заведомо невыгодных для предприятий сделок.

В частности, речь шла о продаже принадлежавших АО «Восточная верфь» пакетов акций других компаний, предоставлении этим компаниям необоснованных займов, средства на которые АО порой само брало в кредит, и о заключении невыгодных арендных договоров. Валерий Василенко совместно с Геннадием Лазаревым инициировали уголовное преследование Игоря Мирошниченко, которое впоследствии было прекращено в связи с истечением срока давности. Именно с этим Валерий Василенко и связывает свое уголовное преследование.

Что касаетсяакций, то бывший прокурор поясняет, что их хотели приобрести потенциальные инвесторы верфи, а он лишь предоставлял им необходимую информацию и интересовался ходом переговоров с Игорем Мирошниченко, поскольку от них зависело в том числе и завершение сделки по приобретению инвесторами пакета акций, контролируемого Геннадием Лазаревым. Сам Игорь Мирошниченко, отмечает защита прокурора, в своих показаниях говорил, что Валерий Василенко отказался от акций, предложенных ему самим потерпевшим в ходе одной из встреч, а уже на следующий день после нее экс-прокурору инкриминировали попытку эти акции похитить.

Александр Александров