Бывший прокурор перешел в защиту
Адвокаты экс-прокурора Приморья Валерия Василенко настаивают на его невиновности
Как стало известно “Ъ”, на проходящем во Владивостоке процессе по делу экс-прокурора Приморья Валерия Василенко на ближайшем заседании свою позицию выскажет защита подсудимого. 75-летний Валерий Василенко обвиняется в легализации в составе преступного сообщества похищенных средств АО «Восточная верфь», а также попытке похитить акции этого предприятия у миноритарного владельца. Защита настаивает на абсурдности обвинения, сам Валерий Василенко считает себя жертвой оговора со стороны потерпевшего.
Бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко
Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ
Слушание по существу уголовного дела Валерия Василенко и его предполагаемых сообщников, как сообщал “Ъ”, стартовало в начале июня, и пока прошло одно заседание, на котором частично было зачитано обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимым вменяются в вину, в зависимости от роли каждого, участие в преступном сообществе, которое возглавлял бывший приморский краевой депутат и экс-совладелец «Восточной верфи» Геннадий Лазарев (его дело расследуется отдельно), покушение на мошенничество, растрата и организация совершения сделок с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ст. 174 УК РФ). Господин Василенко с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, а затем некоторое время занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь».
По версии следствия, с 2017 года по апрель 2022 года участники ОПС похитили у АО «Восточная верфь» свыше 13 млн руб., большая часть которых пошла на оплату труда экипажа катамарана «Улисс», а также путем обмана пытались похитить у миноритарного акционера и гендиректора АО Игоря Мирошниченко акции на сумму более 2,2 млн руб. Кроме того, участникам предполагаемого ОПС вменяют в вину легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб.
На ближайшем заседании, по данным “Ъ”, защита Валерия Василенко и он сам намерены высказать свою позицию по отношению к обвинению.
Впрочем, говорят адвокаты, состояние здоровья подсудимого может ему не позволить выступить. «Уже два года Валерий Владимирович содержится в СИЗО Владивостока,— сказал один из защитников экс-прокурора.— В августе ему исполнится 76 лет, работая в прошлом прокурором Нагорного Карабаха, он был ранен. Имеет множество госнаград. Большинство фигурантов этого уголовного дела отпущены из СИЗО, в том числе признавший вину Лазарев. Наши же ходатайства об избрании подзащитному иной, нежели арест, меры пресечения остаются без удовлетворения, несмотря на наличие у него целого ряда тяжелых заболеваний и отсутствие в СИЗО возможности надлежащего лечения и диагностики. Расцениваем это как способ давления на него, с учетом того, что, по мнению защиты, предъявленное ему обвинение не находит своего подтверждения собранными доказательствами».
Что касается самого обвинения, то защита считает его противоречащим здравому смыслу и нормам УК и УПК, а главным препятствием для установления истины адвокаты считают то, что дело Геннадия Лазарева расследуется отдельно от нынешнего. Дело в том, что, по материалам расследования, умысел на создание в корыстных целях преступного сообщества у Геннадия Лазарева возник в 1988–1996 годах, а реальные преступления депутат и его первые сообщники начали совершать в 1996-м. Валерий Василенко, по мнению следствия, был вовлечен в преступное сообщество гораздо позже.
Однако в рамках рассматриваемого уголовного дела при отсутствии среди подсудимых Геннадия Лазарева и иных лиц, отмечает защита, невозможно установить сам факт наличия ОПС и обстоятельства его функционирования.
Например, подчеркивают адвокаты, основную часть описанного в обвинительном заключении инкриминируемого Валерию Василенко деяния составляет перечисление действий Геннадия Лазарева, можно найти множество страниц, на которых имя Валерия Василенко не упоминается вообще.
Не выдерживает критики, по мнению защиты, и применение в отношении Валерия Василенко ст. 174 УК РФ, карающей за легализацию средств и имущества, приобретенных преступным путем другими лицами. «Легализация вменяется в вину Василенко без установленного факта хищения кем бы то ни было. Хищение 46 млн руб., часть из которых ушла на оплату труда сотрудников верфи при ремонте и переоборудовании катамарана, используемого предприятием, никому из подсудимых не вменено в вину, и нет сведений о результатах его расследования,— сказал представитель защиты.— Все разногласия по оплате ремонта решались в арбитражных судах, при этом подготовка правовой позиции по спору и выступления в судебных заседаниях, с которыми в итоге согласились арбитражные суды, вменяются как легализация».
Что касается эпизода с попыткой якобы хищения акций АО «Восточная верфь» у потерпевшего Игоря Мирошниченко путем обмана, то, как отмечают адвокаты, бездокументарные ценные бумаги (а речь в данном случае идет о них) являются не имуществом, а имущественными правами, и перейти от одного лица к другому они могут только в результате оформленной сделки, а в деле нет указаний, каким образом Валерий Василенко намеревался эти права похитить.
Сам Валерий Василенко категорически отвергает все обвинения в свой адрес и называет себя жертвой оговора со стороны потерпевшего. Он говорит, что был приглашен в АО «Восточная верфь» Геннадием Лазаревым, на тот момент основным акционером и председателем совета директоров верфи, чтобы разобраться, как крупное предприятие, успешно выполняющее многочисленные гособоронзаказы, дошло до предбанкротного состояния.
По итогам служебной проверки, а также ранее проведенных ревизий экс-прокурор пришел к выводу, что гендиректор Игорь Мирошниченко провел ряд заведомо невыгодных для предприятий сделок.
В частности, речь шла о продаже принадлежавших АО «Восточная верфь» пакетов акций других компаний, предоставлении этим компаниям необоснованных займов, средства на которые АО порой само брало в кредит, и о заключении невыгодных арендных договоров. Валерий Василенко совместно с Геннадием Лазаревым инициировали уголовное преследование Игоря Мирошниченко, которое впоследствии было прекращено в связи с истечением срока давности. Именно с этим Валерий Василенко и связывает свое уголовное преследование.
Что касаетсяакций, то бывший прокурор поясняет, что их хотели приобрести потенциальные инвесторы верфи, а он лишь предоставлял им необходимую информацию и интересовался ходом переговоров с Игорем Мирошниченко, поскольку от них зависело в том числе и завершение сделки по приобретению инвесторами пакета акций, контролируемого Геннадием Лазаревым. Сам Игорь Мирошниченко, отмечает защита прокурора, в своих показаниях говорил, что Валерий Василенко отказался от акций, предложенных ему самим потерпевшим в ходе одной из встреч, а уже на следующий день после нее экс-прокурору инкриминировали попытку эти акции похитить.