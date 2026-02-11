На Кубани средняя стоимость подержанных авто выросла на 3,7% в январе

По итогам января 2026 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Краснодарском крае составила 1,93 млн руб., увеличившись на 3,7% по сравнению с декабрем. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали эксперты «Авто.ру Бизнес».

Начало года продемонстрировало иную динамику по сравнению с тенденциями 2025 года. На федеральном уровне отмечен рост предложения со стороны дилеров: к концу января их доля достигла 19% против 16% в сентябре—октябре. Одновременно увеличился потребительский спрос — по сравнению с декабрем показатель вырос на 6%.

На фоне общего подорожания отдельные модели в регионе стали заметно доступнее. В число автомобилей с наибольшим снижением средней цены за месяц вошли Chevrolet Camaro (–9,8%, до 3,32 млн руб.), Geely Atlas (–9,4%, до 1,64 млн руб.), BMW 3er (–8%, до 1,13 млн руб.), BMW 8er (–7,9%, до 7,98 млн руб.) и Land Rover Range Rover Sport (–7,5%, до 2,12 млн руб.).

Эксперты отмечают, что изменение структуры предложения и рост активности дилеров продолжают оказывать влияние на ценовую динамику рынка.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что самыми дорогими товарами, приобретенными на Wildberries жителями Краснодарского края в 2025 году, стали автомобили, предметы электроники и техники, а также ювелирные украшения. Среди прочего, в списке дорогих покупок кубанцев — автомобили Geely и Changan стоимостью до 3 млн руб.

Анна Гречко