Баррель тревоги нашей

Введение 18-го пакета санкций ЕС против российской нефти и нефтепродуктов — в частности, снижение потолка цен с $60 до $47,6 за баррель — может обернуться для бюджета потерей более 4 трлн руб. к концу года, констатирует в свежем обзоре инвесткомпания Aigenis со ссылкой на расчеты Минфина и свою модель оценки чувствительности бюджета к ценам на нефть Urals.

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Пока российская бюджетная конструкция базируется на среднегодовой цене Urals в $60 и курсе доллара 96,5 руб./$. Однако эти параметры могут оказаться нереалистичными. Снижение цены на нефть на $1 за баррель лишает бюджет порядка 100 млрд руб. нефтегазовых доходов, а новый потолок цен ($47,6 за баррель) может сократить поступления почти на 800 млрд руб. в год. При этом текущая оценка нефтегазовых доходов на конец 2025 года уже снижена до 6,8 трлн руб. (в 2024 году они составили 11,1 трлн руб.). Разрыв — минус 4,3 трлн руб., или почти 40% по сравнению с прошлым годом. Прямое следствие — рост дефицита бюджета, который, по прогнозу Aigenis, может приблизиться к 6 трлн руб. (около 3% ВВП), несмотря на попытки компенсировать недобор за счет ослабления рубля и выпуск ОФЗ. Уже сейчас курс, близкий к 95 руб./$, выглядит осознанной бюджетной стратегией.

Еще более чувствительным для России может стать возможное введение вторичных санкций со стороны США. Законопроект, продвигаемый сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты из России для всех стран-импортеров, включая Индию, Китай, Бразилию и Южную Корею (см. график), что может обрушить валютные поступления в РФ.

По оценке аналитиков, уже в июне 2025 года объемы морского экспорта нефти из РФ сократились на 5% к маю. При этом 56% поставок обеспечиваются танкерами стран G7+, что делает уязвимой для санкций и логистику.

В условиях роста давления на доходы бюджета правительство, вероятно, пойдет на снижение базовой цены Urals в бюджетных расчетах до $50 за баррель — это позволит сократить плановый разрыв и снизить потребность в заимствованиях. Пока, однако, Минфин не комментирует возможных изменений бюджетной стратегии, уклонилась от детальных комментариев взаимосвязей денежно-кредитной и бюджетной политики и курса 25 июля в ходе пресс-конференции Банка России по ставке и глава регулятора Эльвира Набиуллина, ограничившись словами, что «не ждет от Минфина сюрпризов».

Олег Сапожков