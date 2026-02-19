Баррели бросило в холод

Дисконты на российскую нефть в портах Балтики обновляют почти трехлетние максимумы в условиях сложной ледовой обстановки, вызвавшей рост ставок фрахта, а также слабого спроса у ключевых импортеров. Нехватка судов ледового класса будет способствовать дальнейшему росту стоимости перевозок, ожидают аналитики.

Дисконт на российскую нефть Urals в балтийских портах на неделе с 9 по 13 февраля вырос на $0,7, до $28 за баррель (FOB Приморск / Усть-Луга), подсчитали в Argus. Это максимальный показатель с апреля 2023 года. В абсолютном выражении за неделю Urals на этом базисе подешевела на $1,77 за баррель, до $42,28 за баррель.

Рост скидок на российскую нефть в балтийских портах аналитики объясняют удорожанием фрахта и ограниченным интересом импортеров. Так, согласно Argus, стоимость аренды танкера для доставки 100 тыс. тонн Urals из Приморска на западное побережье Индии и в северные порты Китая за неделю выросла на $1,01, до $13,43 за баррель и $16,22 за баррель соответственно.

Увеличение ставок обусловлено, в частности, введением ледовых ограничений. Предложений судов ледового класса, готовых перевозить российские грузы, недостаточно, что будет способствовать дальнейшему удорожанию фрахта, приводит Agrus мнение участников рынка.

О критической ситуации с экспортом через порты Балтики из-за сложной ледовой обстановки сообщали компании и отраслевые ассоциации в письмах Минтрансу (см. “Ъ” от 17 февраля). «Росатом» 18 февраля объявил о прибытии в порт Приморск атомного ледокола СУАЛ «Сибирь» проекта 22220, который должен приступить к обеспечению ледокольных проводок. Как отмечал глава «Росатома» Алексей Лихачев, Финский залив на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 см, и прогноз погоды неутешителен. «Возникла реальная угроза судоходству»,— заметил он.

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), ставки фрахта для нефтяных танкеров в Балтийском море выросли в среднем на $0,14 за баррель, на что в первую очередь повлиял дефицит доступного тоннажа в условиях ограничений по режиму плавания в акваториях портов Северо-Запада. В бассейне сокращается присутствие флота без ледового класса (часто греческих судов, построенных для эксплуатации в теплых регионах), что вызывает дефицит тоннажа и конкуренцию за доступный флот, поясняет директор ЦЦИ Роман Соколов.

Еще одним фактором укрепления ставок, по мнению господина Соколова, стал рост времени ожидания судна в точке формирования ледокольного каравана до захода в порт, которое увеличилось на пять-семь суток. По его словам, ситуация отражается на логистике всего региона: Финляндия задействовала все восемь ледоколов, Швеция — шесть, Эстония — три. В краткосрочной перспективе эксперт ожидает укрепления фрахта из-за дефицита флота, после чего ставки может еще поддержать отложенный спрос на перевозки.

По данным Agrus, 9–13 февраля из портов Балтики было отгружено 1,3 млн тонн Urals, что на 4,8% больше, чем неделей ранее. Более половины этого объема (0,7 млн тонн) направлено в Индо-Тихоокеанский регион. В Индию и Китай поступило 0,3 млн и 0,2 млн тонн соответственно.

Ограниченный спрос крупнейших импортеров на российскую нефть привел к росту дисконтов и на их базисах. Так, согласно Argus, скидка на Urals с доставкой на западное побережье Индии в апреле за неделю выросла на $0,6, до $12,5 за баррель (DAP; с учетом расходов на транспортировку). Значение стало максимальным с апреля 2023 года. Скидки на российскую нефть с поставкой в портах китайской провинции Шаньдун в марте остались на уровне $11 за баррель, максимума с 2024 года. Но, отмечают в Argus, сообщается и о более высоких дисконтах на отдельные партии — $12–14 за баррель.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что на увеличение дисконтов влияют и снижение ЕС потолка цен на российскую нефть, и сокращение импорта Индией. Дефицит судов ледового класса, по его словам, усиливает давление на цены. В ближайшие месяцы аналитик ждет увеличения дисконтов и роста стоимости страхования грузов. В ЦЦИ добавляют, что рост ставок фрахта коснулся и светлых нефтепродуктов, стоимость перевозок которых с 23 января выросла примерно в 1,6 раза. В этих условиях 1–11 февраля отгрузки дизтоплива из Приморска упали на 23% в суточном выражении относительно января.

Ольга Мордюшенко