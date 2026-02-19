Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Никита Филиппов о серебряной медали Олимпиады: «Мужик сказал — мужик сделал»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем Telegram-канале назвал серебряную медаль Олимпийских игр «легендарной темой». Об этом он заявил после церемонии награждения.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Ну что, ребята, мужик сказал — мужик сделал. Вот она — медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема»,— сказал спортсмен в видеосообщении.

19 февраля Филиппов взял серебро в спринте. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона. Бронза досталась французу Тибо Ансельме. После церемонии награждения россиянин заявил Okko, что в ближайшее время «будет кайфовать, отдыхать и просто праздновать». «Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, тирамису. Я очень долго все сладенькое не ел, держал вес»,— добавил он.

Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр. Ранее в четверг комплект медалей разыграли женщины. Золото взяла швейцарка Марианна Фаттон. Второе место заняла француженка Эмили Арроп, третье — испанка Ана Алонсо Родригес. 20 февраля пройдет смешанная эстафета.

23-летний Филиппов в январе дважды брал бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ски-альпинисту будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Таисия Орлова

Никита Филиппов прошел дистанцию за 2 минуты 35,5 секунды

Никита Филиппов прошел дистанцию за 2 минуты 35,5 секунды

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Спортсмен на церемонии награждения

Спортсмен на церемонии награждения

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В январе ски-альпинист (в центре) дважды взял бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке

В январе ски-альпинист (в центре) дважды взял бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Во время заезда в лыжном центре «Стельвио»

Во время заезда в лыжном центре «Стельвио»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Первое место на Олимпиаде занял испанец Ориоль Кардона, опередивший Никиту Филиппова на 1,5 секунды. Бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме, отставший от лидера на 2,3 секунды

Первое место на Олимпиаде занял испанец Ориоль Кардона, опередивший Никиту Филиппова на 1,5 секунды. Бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме, отставший от лидера на 2,3 секунды

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что спортсмену будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что спортсмену будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр

Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр

Фото: Christian Petersen / Getty Images

