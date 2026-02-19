Никита Филиппов о серебряной медали Олимпиады: «Мужик сказал — мужик сделал»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем Telegram-канале назвал серебряную медаль Олимпийских игр «легендарной темой». Об этом он заявил после церемонии награждения.

«Ну что, ребята, мужик сказал — мужик сделал. Вот она — медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема»,— сказал спортсмен в видеосообщении.

19 февраля Филиппов взял серебро в спринте. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона. Бронза досталась французу Тибо Ансельме. После церемонии награждения россиянин заявил Okko, что в ближайшее время «будет кайфовать, отдыхать и просто праздновать». «Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, тирамису. Я очень долго все сладенькое не ел, держал вес»,— добавил он.

Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр. Ранее в четверг комплект медалей разыграли женщины. Золото взяла швейцарка Марианна Фаттон. Второе место заняла француженка Эмили Арроп, третье — испанка Ана Алонсо Родригес. 20 февраля пройдет смешанная эстафета.

23-летний Филиппов в январе дважды брал бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ски-альпинисту будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Таисия Орлова