Отечественные олимпийские первопроходцы

Дебют на Олимпиадах волейбола, который сейчас кажется классическим видом, на самом деле состоялся гораздо позже, чем большинство игр. И в 1964 году в Токио обе советские сборные взяли медали: женская — серебряную, а мужская — золотую, которая досталась ей в упорной борьбе с чехословацкими волейболистами.

Самая молодая из дисциплин фигурного катания — танцы на льду получили возможность дебютировать в олимпийской программе лишь в 1976 году, хотя в остальных трех — мужском и женском одиночном, а также парном катании — медали начали разыгрывать еще в начале прошлого века. А включили танцоров в нее, как считается, во многом благодаря популярности шикарного советского дуэта Людмила Пахомова и Александр Горшков. Будучи к тому моменту пятикратными чемпионами мира, Пахомова и Горшков завоевали золото, опередив соотечественников Ирину Моисееву и Андрея Миненкова.

Фристайлистов пустили на Олимпиаду в 1992 году, ограничившись в Альбервилле соревнованиями в могуле — спуске по бугристой трассе. В женских серебро досталось представлявшей так называемую объединенную команду нескольких стран рухнувшего СССР москвичке Елизавете Кожевниковой.

Прыгуны на батуте впервые соревновались на Олимпиаде в 2000 году. И в Сиднее обе стоявшие на кону золотые награды достались россиянам — Александру Москаленко и Ирине Караваевой, подтвердившим, что самая передовая школа в виде — краснодарская. Удивительно, но до сих пор никому из отечественных спортсменов повторить их успех не удалось.

В 2002 году в Солт-Лейк-Сити дебютировал лыжный спринт — дисциплина, очень отличающаяся по стилистике от привычных дистанционных гонок и требующая от спортсменов совершенно иных навыков. В спринте мужском россияне на пьедестал не попали. А вот в женском золото эффектно выиграла ставшая знаменитой как раз благодаря дистанционным гонкам Юлия Чепалова.

От скелетона до фристайла

