В Южной Корее прошли протесты сторонников осужденного экс-президента

Сторонники бывшего президента Южной кореи Юн Сок Ёля собрались на протест у здания суда, где его приговорили к пожизненному тюремного заключению. Из-за введения военного положения в декабре 2024 года его признали виновным в организации мятежа. Как сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап», из-за скопления протестующих 19 февраля полиции Сеула пришлось усилить охрану у здания суда и на соседних улицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Mandatory credit Yonhap / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Mandatory credit Yonhap / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Более 100 сторонников экс-президента вышли на протест у здания Центрального районного суда Сеула 19 февраля. Протестующие размахивали южнокорейскими и американскими флагами, выкрикивали «Освободите Президента Юна», «Несправедливо» и другие лозунги в поддержку Юн Сок Ёля.

По данным агентства, ультраправые и прогрессивные группы, выступающие за оправдание бывшего президента, проводят у ближайшей к зданию суда станции метро зарегистрированный митинг. К протестам присоединились около 5 тысяч человек.

Для сдерживания протестующих сеульские правоохранительные органы, по оценкам «Рёнхап», мобилизовали около тысячи полицейских. Чтобы не допустить возможных стычек между сторонниками Юн Сок Ёля и его противниками вокруг здания суда и вдоль улицы выставили полицейские автобусы.

Бывшего Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 19 февраля приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации мятежа. 3 декабря 2024 года он объявил о введении военного положения, после чего оппозиционная Демократическая партия собралась в парламенте и проголосовала против этой меры. Чтобы препятствовать работе парламента, были мобилизованы военные силы, что суд и посчитал признаком организации мятежа. Несмотря на то, что, согласно опросам, большинство граждан республики считают экс-президента виновным и заслуживающим назначенного судом наказания, сторонники Юн Сок Еля продолжают публично выступать в поддержку бывшего главы государства. В январе прошлого года протесты по случаю выдачи ордера на заключение Юн Сок Ёля под стражу привели к массовым беспорядкам.

Анна Пестерева