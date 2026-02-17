В Южной Корее ждут смертной казни или пожизненного заключения для экс-президента

Три четверти 75% граждан Республики Корея ожидают, что бывший президент Юн Сок Ёль, обвиняющийся во введении на незаконных основаниях военного положения в 2024 году, будет приговорен к смертной казни или пожизненному заключению. Об этом сообщил южнокорейский телеканал МВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (в центре)

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (в центре)

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters

По данным опроса, проведенного для телеканала агентством социологических исследований Korea Research International, наиболее частым ответом на вопрос, какой приговор будет вынесен в отношении Юн Сок Ёля судом 43% респондентов ответили, что «часть обвинений в мятеже будет признана и экс-президента, скорее всего, приговорят к пожизненному тюремному заключению». Второй по популярности ответ, которой выбрали 32% респондентов, подразумевает «признание большинства обвинений в мятеже, и вероятное вынесение бывшему президенту смертного приговора». Таким образом, 75% опрошенных ожидают для Юн Сок Ёля наказания в виде пожизненного лишения свободы или казни.

Лишь 18% считают, что суд с большей вероятностью признает бывшего главу государства невиновным. Как отмечает MBC, этого мнения в основном придерживаются сторонники консервативной партии Юн Сок Ёля «Сила народа».

4 декабря 2024 года Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, объяснив свое решение «вычисткой просеверокорейских сил и удержанием либерального конституционного строя». «Просеверокорейскими силами» консерваторы традиционно называют оппозиционную Демократическую партию «Тобуро», выступающую за восстановление диалога с КНДР. Парламент республики, большинство мест в котором принадлежат «Тобуро», единогласно проголосовал за отмену военного положения.

Согласно конституции Южной Кореи, президент был обязан отменить введение военного положения сразу после решения парламента, но Юн Сок Ёль объявил об этом лишь спустя несколько часов. Позднее оппозиция предложила отстранить президента от должности, и 14 декабря 2024 года парламент большинством голосов объявил Юн Сок Ёлю импичмент. Конституционный суд утвердил его отстранение от должности.

В отношении отстраненного президента было начато расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью. 15 января 2025 года Юн Сок Ёля заключили под стражу. Прокуратура потребовала для бывшего президента смертного приговора за незаконное введение военного положения и подрыв Конституции. Судебное заседание по делу об организации мятежа назначено на 19 февраля.

Анна Пестерева