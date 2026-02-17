Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Южной Корее ждут смертной казни или пожизненного заключения для экс-президента

Три четверти 75% граждан Республики Корея ожидают, что бывший президент Юн Сок Ёль, обвиняющийся во введении на незаконных основаниях военного положения в 2024 году, будет приговорен к смертной казни или пожизненному заключению. Об этом сообщил южнокорейский телеканал МВС.

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters

По данным опроса, проведенного для телеканала агентством социологических исследований Korea Research International, наиболее частым ответом на вопрос, какой приговор будет вынесен в отношении Юн Сок Ёля судом 43% респондентов ответили, что «часть обвинений в мятеже будет признана и экс-президента, скорее всего, приговорят к пожизненному тюремному заключению». Второй по популярности ответ, которой выбрали 32% респондентов, подразумевает «признание большинства обвинений в мятеже, и вероятное вынесение бывшему президенту смертного приговора». Таким образом, 75% опрошенных ожидают для Юн Сок Ёля наказания в виде пожизненного лишения свободы или казни.

Лишь 18% считают, что суд с большей вероятностью признает бывшего главу государства невиновным. Как отмечает MBC, этого мнения в основном придерживаются сторонники консервативной партии Юн Сок Ёля «Сила народа».

4 декабря 2024 года Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, объяснив свое решение «вычисткой просеверокорейских сил и удержанием либерального конституционного строя». «Просеверокорейскими силами» консерваторы традиционно называют оппозиционную Демократическую партию «Тобуро», выступающую за восстановление диалога с КНДР. Парламент республики, большинство мест в котором принадлежат «Тобуро», единогласно проголосовал за отмену военного положения.

Согласно конституции Южной Кореи, президент был обязан отменить введение военного положения сразу после решения парламента, но Юн Сок Ёль объявил об этом лишь спустя несколько часов. Позднее оппозиция предложила отстранить президента от должности, и 14 декабря 2024 года парламент большинством голосов объявил Юн Сок Ёлю импичмент. Конституционный суд утвердил его отстранение от должности.

В отношении отстраненного президента было начато расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью. 15 января 2025 года Юн Сок Ёля заключили под стражу. Прокуратура потребовала для бывшего президента смертного приговора за незаконное введение военного положения и подрыв Конституции. Судебное заседание по делу об организации мятежа назначено на 19 февраля.

Анна Пестерева

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

