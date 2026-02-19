Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в организации мятежа, сообщает агентство «Рёнхап».

Согласно обвинительному заключению, Юн Сок Ёль вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами и ввел без достаточных оснований военное положение с целью насильственного удержания власти и подрыва конституционного строя. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни. Господин Юн вину не признал и заявил, что использовал конституционное право президента.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, а также отдал приказ войскам и полиции оцепить территорию Национального собрания и арестовать его спикера. Президент объяснил решение необходимостью защитить «конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи» в республике. Парламент и Конституционный суд вынесли Юн Сок Ёлю импичмент.

В январе 2026-го по обвинению в соучастии в мятеже суд приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам тюрьмы. В феврале к семи годам тюрьмы приговорили бывшего министра внутренних дел Ли Сан Мина.

Самого Юн Сок Ёля в январе 2026 года уже осудили на пять лет тюремного заключения за препятствование правосудию. Он фигурирует в качестве обвиняемого еще в нескольких судебных процессах. Помимо господина Юна в четверг вердикты оглашают еще для семерых обвиняемых, в том числе экс-министра обороны и бывших руководителей национального и столичного полицейских управлений.