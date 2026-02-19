Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному заключению

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в организации мятежа, сообщает агентство «Рёнхап».

Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Юн Сок Ёль

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Согласно обвинительному заключению, Юн Сок Ёль вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами и ввел без достаточных оснований военное положение с целью насильственного удержания власти и подрыва конституционного строя. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни. Господин Юн вину не признал и заявил, что использовал конституционное право президента.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, а также отдал приказ войскам и полиции оцепить территорию Национального собрания и арестовать его спикера. Президент объяснил решение необходимостью защитить «конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи» в республике. Парламент и Конституционный суд вынесли Юн Сок Ёлю импичмент.

В январе 2026-го по обвинению в соучастии в мятеже суд приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам тюрьмы. В феврале к семи годам тюрьмы приговорили бывшего министра внутренних дел Ли Сан Мина.

Самого Юн Сок Ёля в январе 2026 года уже осудили на пять лет тюремного заключения за препятствование правосудию. Он фигурирует в качестве обвиняемого еще в нескольких судебных процессах. Помимо господина Юна в четверг вердикты оглашают еще для семерых обвиняемых, в том числе экс-министра обороны и бывших руководителей национального и столичного полицейских управлений.

Фотогалерея

Президенты трудной судьбы

Предыдущая фотография
Первый президент Южной Кореи &lt;B>Ли Сын Ман&lt;/B> (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана &lt;B>Юн Бо Сон&lt;/B> (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент &lt;B>Пак Чжон Хи&lt;/B> (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент &lt;B>Чхве Гю Ха&lt;/B> (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

&lt;B>Чон Ду Хван&lt;/B> (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год &lt;B>Ро Дэ У&lt;/B> через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У &lt;B>Ким Ён Сам&lt;/B> (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны &lt;B>Ким Дэ Чжун&lt;/B> (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял &lt;B>Но Му Хён&lt;/B>, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент &lt;B>Ли Мён Бак&lt;/B> (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент &lt;B>Пак Кын Хе&lt;/B> (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Следующая фотография
1 / 11

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все