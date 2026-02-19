В Канаде школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков

Премьер провинции Онтарио Даг Форд сообщил, что школьники смогут смотреть оставшиеся матчи хоккейной сборной Канады в учебное время.

Фото: Marton Monus / Reuters

«После невероятных выступлений наших мужской и женской хоккейных сборных в Милане вся Канада поддерживает их в борьбе за золото. Чтобы все смогли проникнуться духом Игр, я поручил министру образования обеспечить возможность для всех учащихся Онтарио смотреть оставшиеся матчи сборной Канады по хоккею, которые проходят в учебное время, начиная с завтрашней игры»,— написал господин Форд в Х.

В офисе премьера в ответ на запрос CTV News пояснили, что порядок организации просмотра определят сами школы.

Женская сборная Канады претендует на пятую золотую медаль зимних Игр 2026 года в Милано-Кортине. Мужская команда вышла в полуфинал и сыграет с Финляндией.

