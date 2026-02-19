Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

В Канаде школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков

Премьер провинции Онтарио Даг Форд сообщил, что школьники смогут смотреть оставшиеся матчи хоккейной сборной Канады в учебное время.

Фото: Marton Monus / Reuters

Фото: Marton Monus / Reuters

«После невероятных выступлений наших мужской и женской хоккейных сборных в Милане вся Канада поддерживает их в борьбе за золото. Чтобы все смогли проникнуться духом Игр, я поручил министру образования обеспечить возможность для всех учащихся Онтарио смотреть оставшиеся матчи сборной Канады по хоккею, которые проходят в учебное время, начиная с завтрашней игры»,— написал господин Форд в Х.

В офисе премьера в ответ на запрос CTV News пояснили, что порядок организации просмотра определят сами школы.

Женская сборная Канады претендует на пятую золотую медаль зимних Игр 2026 года в Милано-Кортине. Мужская команда вышла в полуфинал и сыграет с Финляндией.

Подробнее об игре канадских хоккеистов читайте в материале “Ъ”.

Фотогалерея

Зимнее звездостояние

Предыдущая фотография
&lt;b>Сидни Кросби&lt;/b> и в 38 лет остается одним из лидеров сборной Канады. Если турнир окажется для команды успешным, знаменитый хоккеист станет трехкратным олимпийским чемпионом

Сидни Кросби и в 38 лет остается одним из лидеров сборной Канады. Если турнир окажется для команды успешным, знаменитый хоккеист станет трехкратным олимпийским чемпионом

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

В декабре американец &lt;b>Илья Малинин&lt;/b> приземлил семь четверных прыжков в произвольной программе. Так лидер мужского одиночного катания еще раз подтвердил статус безоговорочного фаворита Игр

В декабре американец Илья Малинин приземлил семь четверных прыжков в произвольной программе. Так лидер мужского одиночного катания еще раз подтвердил статус безоговорочного фаворита Игр

Фото: Jeff Curry-Imagn Images / Reuters

После провала на пекинской Олимпиаде четырехлетней давности легенда горнолыжного спорта &lt;b>Микаэла Шиффрин&lt;/b> скопила немало медалей. В стартовавшем в октябре сезоне американка выиграла шесть этапов Кубка мира

После провала на пекинской Олимпиаде четырехлетней давности легенда горнолыжного спорта Микаэла Шиффрин скопила немало медалей. В стартовавшем в октябре сезоне американка выиграла шесть этапов Кубка мира

Фото: Gabriele Facciotti / AP

Уход из спорта &lt;b>Йоханнеса Бё&lt;/b> заметно подравнял баланс сил в биатлоне. Одним из претендентов на награды Олимпиады станет француз Кантен Фийон-Майе, для которого текущий сезон, вероятно, станет последним

Уход из спорта Йоханнеса Бё заметно подравнял баланс сил в биатлоне. Одним из претендентов на награды Олимпиады станет француз Кантен Фийон-Майе, для которого текущий сезон, вероятно, станет последним

Фото: David W Cerny / Reuters

А вот в лыжных гонках все по-старому. У пятикратного олимпийского чемпиона &lt;b>Йоханнеса Клэбо&lt;/b>, собирающего стопки золотых медалей самых престижных турниров, нет никаких причин завершать карьеру

А вот в лыжных гонках все по-старому. У пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо, собирающего стопки золотых медалей самых престижных турниров, нет никаких причин завершать карьеру

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Единственная двукратная олимпийская чемпионка в истории женского фристайла &lt;b>Эйлин Гу&lt;/b> после пекинского триумфа почти не соревновалась: работала моделью и училась в Стэнфорде. Для подготовки к новой Олимпиаде студентке пришлось взять академический отпуск

Единственная двукратная олимпийская чемпионка в истории женского фристайла Эйлин Гу после пекинского триумфа почти не соревновалась: работала моделью и училась в Стэнфорде. Для подготовки к новой Олимпиаде студентке пришлось взять академический отпуск

Фото: Danielle Parhizkaran / USA TODAY / Reuters

На счету ведущего бобслеиста планеты &lt;b>Франческо Фридриха&lt;/b> 18 высших наград чемпионатов мира и четыре золота Олимпийских игр. В Италию он приедет в статусе главной надежды сборной Германии

На счету ведущего бобслеиста планеты Франческо Фридриха 18 высших наград чемпионатов мира и четыре золота Олимпийских игр. В Италию он приедет в статусе главной надежды сборной Германии

Фото: Harrison Hill / USA TODAY / Reuters

На счету &lt;b>Джордана Штольца&lt;/b> полно наград мировых первенств. А вот олимпийской медали в коллекции американского конькобежца еще нет

На счету Джордана Штольца полно наград мировых первенств. А вот олимпийской медали в коллекции американского конькобежца еще нет

Фото: Morry Gash / AP

Похожая ситуация у канадского шорт-трекиста &lt;b>Уильяма Данджину.&lt;/b> Более того, для него грядущая Олимпиада станет первой в карьере

Похожая ситуация у канадского шорт-трекиста Уильяма Данджину. Более того, для него грядущая Олимпиада станет первой в карьере

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Чешка &lt;b>Эстер Ледецка,&lt;/b> чьей основной специализацией все же следует назвать сноуборд, претендует на награды и в горнолыжном спорте. Восемь лет назад она стала первой женщиной, которой на одной Олимпиаде удалось завоевать золотые медали в двух разных видах

Чешка Эстер Ледецка, чьей основной специализацией все же следует назвать сноуборд, претендует на награды и в горнолыжном спорте. Восемь лет назад она стала первой женщиной, которой на одной Олимпиаде удалось завоевать золотые медали в двух разных видах

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Для немецкого саночника &lt;b>Феликса Лоха&lt;/b> предстоящая Олимпиада станет уже пятой. В Ванкувере и Сочи он становился первым, в Пхёнчхане и Пекине финишировал неподалеку от подиума

Для немецкого саночника Феликса Лоха предстоящая Олимпиада станет уже пятой. В Ванкувере и Сочи он становился первым, в Пхёнчхане и Пекине финишировал неподалеку от подиума

Фото: Thomas Peter / Reuters

Шотландский скип &lt;b>Брюс Моуэт&lt;/b> — лидер рейтинга Всемирной федерации керлинга. Четыре года назад в Пекине сборная Великобритании с ним в составе также была одним из фаворитов, но уступила в драматичном финале шведской команде

Шотландский скип Брюс Моуэт — лидер рейтинга Всемирной федерации керлинга. Четыре года назад в Пекине сборная Великобритании с ним в составе также была одним из фаворитов, но уступила в драматичном финале шведской команде

Фото: Todd Korol / Reuters

Наилучшие шансы завоевать первое в истории олимпийское золото в ски-альпинизме у француза &lt;b>Тибо Ансельме.&lt;/b> Он выиграл три Кубка мира подряд

Наилучшие шансы завоевать первое в истории олимпийское золото в ски-альпинизме у француза Тибо Ансельме. Он выиграл три Кубка мира подряд

Фото: GABRIEL MONNET / AFP

&lt;b>Мэтт Уэстон&lt;/b> в юности занимался тхэквондо и играл в регбийной команде. В итоге британец выбрал совсем другую дисциплину — скелетон. И не прогадал: в последние годы ему нет равных в этом виде

Мэтт Уэстон в юности занимался тхэквондо и играл в регбийной команде. В итоге британец выбрал совсем другую дисциплину — скелетон. И не прогадал: в последние годы ему нет равных в этом виде

Фото: Mayk Wendt / Keystone / AP

Словенская семья &lt;b>Превц&lt;/b> — самая продуктивная в прыжках с трамплина. У старшего брата Петера четыре олимпийских медали, у среднего Цене — одна. Младший брат &lt;b>Домен&lt;/b> (на фото справа) и их совсем еще юная сестра &lt;b>Ника&lt;/b> (слева), сиявшие на прошлогоднем чемпионате мира, наверняка не останутся без наград на предстоящих Играх

Словенская семья Превц — самая продуктивная в прыжках с трамплина. У старшего брата Петера четыре олимпийских медали, у среднего Цене — одна. Младший брат Домен (на фото справа) и их совсем еще юная сестра Ника (слева), сиявшие на прошлогоднем чемпионате мира, наверняка не останутся без наград на предстоящих Играх

Фото: Andrej Tarfila / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Немец &lt;b>Винценц Гайгер&lt;/b> и так мог рассчитывать на высшие призы в лыжном двоеборье. Теперь его шансы на третье олимпийское золото повысились — из-за болезни Крона в предолимпийский сезон карьеру завершил титулованный норвежец Ярл Магнус Риибер

Немец Винценц Гайгер и так мог рассчитывать на высшие призы в лыжном двоеборье. Теперь его шансы на третье олимпийское золото повысились — из-за болезни Крона в предолимпийский сезон карьеру завершил титулованный норвежец Ярл Магнус Риибер

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Следующая фотография
1 / 16

Сидни Кросби и в 38 лет остается одним из лидеров сборной Канады. Если турнир окажется для команды успешным, знаменитый хоккеист станет трехкратным олимпийским чемпионом

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

В декабре американец Илья Малинин приземлил семь четверных прыжков в произвольной программе. Так лидер мужского одиночного катания еще раз подтвердил статус безоговорочного фаворита Игр

Фото: Jeff Curry-Imagn Images / Reuters

После провала на пекинской Олимпиаде четырехлетней давности легенда горнолыжного спорта Микаэла Шиффрин скопила немало медалей. В стартовавшем в октябре сезоне американка выиграла шесть этапов Кубка мира

Фото: Gabriele Facciotti / AP

Уход из спорта Йоханнеса Бё заметно подравнял баланс сил в биатлоне. Одним из претендентов на награды Олимпиады станет француз Кантен Фийон-Майе, для которого текущий сезон, вероятно, станет последним

Фото: David W Cerny / Reuters

А вот в лыжных гонках все по-старому. У пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо, собирающего стопки золотых медалей самых престижных турниров, нет никаких причин завершать карьеру

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Единственная двукратная олимпийская чемпионка в истории женского фристайла Эйлин Гу после пекинского триумфа почти не соревновалась: работала моделью и училась в Стэнфорде. Для подготовки к новой Олимпиаде студентке пришлось взять академический отпуск

Фото: Danielle Parhizkaran / USA TODAY / Reuters

На счету ведущего бобслеиста планеты Франческо Фридриха 18 высших наград чемпионатов мира и четыре золота Олимпийских игр. В Италию он приедет в статусе главной надежды сборной Германии

Фото: Harrison Hill / USA TODAY / Reuters

На счету Джордана Штольца полно наград мировых первенств. А вот олимпийской медали в коллекции американского конькобежца еще нет

Фото: Morry Gash / AP

Похожая ситуация у канадского шорт-трекиста Уильяма Данджину. Более того, для него грядущая Олимпиада станет первой в карьере

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Чешка Эстер Ледецка, чьей основной специализацией все же следует назвать сноуборд, претендует на награды и в горнолыжном спорте. Восемь лет назад она стала первой женщиной, которой на одной Олимпиаде удалось завоевать золотые медали в двух разных видах

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Для немецкого саночника Феликса Лоха предстоящая Олимпиада станет уже пятой. В Ванкувере и Сочи он становился первым, в Пхёнчхане и Пекине финишировал неподалеку от подиума

Фото: Thomas Peter / Reuters

Шотландский скип Брюс Моуэт — лидер рейтинга Всемирной федерации керлинга. Четыре года назад в Пекине сборная Великобритании с ним в составе также была одним из фаворитов, но уступила в драматичном финале шведской команде

Фото: Todd Korol / Reuters

Наилучшие шансы завоевать первое в истории олимпийское золото в ски-альпинизме у француза Тибо Ансельме. Он выиграл три Кубка мира подряд

Фото: GABRIEL MONNET / AFP

Мэтт Уэстон в юности занимался тхэквондо и играл в регбийной команде. В итоге британец выбрал совсем другую дисциплину — скелетон. И не прогадал: в последние годы ему нет равных в этом виде

Фото: Mayk Wendt / Keystone / AP

Словенская семья Превц — самая продуктивная в прыжках с трамплина. У старшего брата Петера четыре олимпийских медали, у среднего Цене — одна. Младший брат Домен (на фото справа) и их совсем еще юная сестра Ника (слева), сиявшие на прошлогоднем чемпионате мира, наверняка не останутся без наград на предстоящих Играх

Фото: Andrej Tarfila / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Немец Винценц Гайгер и так мог рассчитывать на высшие призы в лыжном двоеборье. Теперь его шансы на третье олимпийское золото повысились — из-за болезни Крона в предолимпийский сезон карьеру завершил титулованный норвежец Ярл Магнус Риибер

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все