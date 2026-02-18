Канадцы прошли чех-ап

Четвертьфинальная стадия хоккейного турнира 18 февраля чуть было не подарила Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо очередную громоподобную сенсацию. Канадцы, ее до сих пор безупречные фавориты, по ходу матча дважды уступали в счете разгромленным ими на групповом этапе, казавшимся слишком слабыми, чтобы противостоять хоккейным гигантам, чехам. Во второй раз — за несколько минут до окончания основного времени. Сборная Канады, потеряв из-за травмы капитана Сидни Кросби, выкрутилась с огромным трудом, одержав победу в овертайме — 4:3.

О всяких свойственных Олимпиадам вообще и этой в частности странностях этот матч заставил задуматься не сразу. Сначала заставлял вспоминать о том, что странности вроде бы исключало: не тот случай. О проблемах чешской сборной. О том, как накануне она в квалификационном раунде кое-как справилась с датчанами, играя на таких же подрагивающих, как сейчас, когда соперники совсем иного уровня забираются в ее зону, ногах. О канадской мощи. О счете первой, на групповом этапе, встречи соперников — 5:0 в пользу фаворита. О двух десятках уже забитых канадской сборной на турнире голов, к которым — не зевайте — только что прибавился еще один, уже в play-off. Потеря Давида Пастрняка, которого как будто всю Олимпиаду тяготит статус чешской надежды, в центре площадки, потом «слепой», за спину пас Коннора Макдэвида на Маклина Селебрини с расстрелом юнцом вратаря Лукаша Достала. Когда-то Канада—Чехия — это и вправду было противостояние почти на равных. Но сейчас-то в нем все кристально ясно. Особенно после этого гола Селебрини.

И как можно было догадаться, как все тут быстро изменится, как круто развернется? Ну ладно, чешский ответ еще можно было объяснить простительной канадской расхлябанностью, рожденной ранней удачей. Сами оплошали у красной линии, а потом, хоть все скопом откатились назад, не догадались проследить ни за Романом Червенкой, простреливающим на пятачок, ни за Лукашем Седлаком, возникшим перед воротами. Рядом трое канадцев — а чешский форвард добирается до шайбы.

Но собраться-то после такого срыва сборная Канады была обязана. А она играла так, как совсем недавно чехи,— беззубо, пресно. Без бросков, без интересных решений. С ними — бросками и решениями — богаче было у соперников. Чехи уверенно, все ходы читая, отработали в меньшинстве, а потом сами оказались с лишним хоккеистом, когда Селебрини сфолил, срывая атаку.

Однажды сборная Канады увернулась от беды чудом. Перевод Пастрняка на Червенку, 40-летнего ветерана, который в олимпийском четвертьфинале представал образцом хоккейной мудрости, был идеальным. Бросок в пустой угол — почти идеальным, потому что шайба все-таки врезалась не в сетку, а в перекладину. Во второй раз увернуться не вышло. Теперь Червенка — транзитом через Филипа Гронека — переводил на Пастрняка. А у того бросок из левого круга вбрасывания, с той точки, которая России как родная благодаря Александру Овечкину, вышел идеальным уже без оговорок — ввинтился в крохотное пространство между стойкой и голкипером Джорданом Биннингтоном. Сборная Чехии, которую хотелось списать в утиль, повела.

А канадцам было жутко некомфортно в этом непривычном — догоняющих — положении. Они поднажали после перерыва, но по-прежнему многое не клеилось. И сколько бы тренер Джон Купер ни тасовал звенья, по-настоящему остро было, лишь когда на площадке появлялся Коннор Макдэвид. И это команда без слабых мест… А телекамеры показывали, как уходит со скамейки в раздевалку травмировавшийся, попав в «коробочку» от Радко Гудаса и Мартина Нечаса, Сидни Кросби. Еще одна напасть — минус капитан, вожак.

Канадцам повезло, что сорвался чешский защитник Михал Кемпний. Зачем-то при полном штиле нарушил правила на Нейтане Маккинноне, а Маккиннон за нарушение отомстил, в большинстве распорядившись доставшейся ему в полудюжине метров от ворот шайбой с гроссмейстерским хладнокровием. Канадцам стало полегче. Но мандраж и после того, как они сравняли счет, никуда не делся. Тоже люди, тоже могут не попасть в распахнутый настежь створ, расстреливая его чуть ли не в упор,— как Ник Сузуки.

Да нет, что-то с ними вообще было не то в этот вечер, с канадцами. В заключительном периоде вместо бьющего фонтаном таланта, взвинченных до предела скоростей — отрезки полной растерянности и такой вялости, как будто утром всех игроков заставили пробежать лыжный марафон. Удивительно, но чехи, не имевшие перед четвертьфиналом и полного дня на отдых, физически в заключительном периоде выглядели не хуже. Это канадцы не успевали, это им было тяжело возвращаться.

Когда впереди оставалось немногим меньше половинки периода, они не успели за резвым чешским наскоком, и Ондржей Палат прошил Биннингтона. Канадцы повисли на волоске. Удержали их над пропастью Сузуки, ловко подправивший в ворота наброс Девона Тейвза, и Биннингтон, стоявший скалой в концовке. Без его подвигов сборная Канады утонула бы. А так кое-как доплыла до овертайма в формате «три на три», в котором геройские одежды примерил незаметный в основное время Митч Марнер. После нового спасения Биннингтона рванул вперед, ускакал от всех соперников и разобрался с Досталом. Канадцы выкрутились, посеяв целую горсть сомнений насчет своих возможностей.

Алексей Доспехов