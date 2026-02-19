«Вор должен сидеть в тюрьме. Но есть нюансы»: Путин принял участие в совещании судей

Владимир Путин выступил на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Он высоко оценил работу судей в непростой исторический период, напомнил о приоритетных направлениях работы судов и указал на необходимость гуманизации правосудия. Президент также считает, что нужно шире применять институт наставничества. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Важная функция в жизни страны Формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда.

Нижестоящие судьи не должны игнорировать решения пленума Верховного суда.

Каждый случай игнорирования решений ВС РФ должен получать принципиальную оценку.

Надо рассмотреть вопрос о создании в Верховном суде действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума.

Александр III как-то сказал: «Чего ни сделаешь — из всего сделают высочайшее повеление». Он сказал это с иронией, но хотелось бы отметить, что постановления Пленума Верховного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

От качества решений судей зависит и внутриполитическая ситуация, и ситуация в сфере экономики, в социальной сфере, в самочувствии общества в целом.

Разочарование в зарубежном правосудии Многие россияне, ранее уповавшие на непредвзятость и объективность зарубежных судов, убедились как раз в обратном.

Действия зарубежных судов дают повод подчеркнуть качество российской юрисдикции. Приоритеты работы судов В России защита социальных прав граждан является важнейшим направлением работы судов.

Приоритетное направление работы судов — обеспечение законных прав участников специальной военной операции, их родных, близких.

Верховным судом сформулированы правовые позиции по вопросам гарантированного предоставления льгот и компенсаций членам семей погибших героев.

Необходимо и дальше уделять повышенное внимание судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан.

Жизнь опережает право Цифровые технологии активно используются в том числе и в криминальных целях.

Ситуации, с которыми сталкиваются граждане и представители бизнеса, зачастую не имеют системного нормативного регулирования ввиду того, что жизнь опережает право.

Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользуясь своим правом — законодательной инициативой.

Нагрузка на суды Остается высокая нагрузка на суде, но меры принимаются.

В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20%.

Нехватка судей в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах составляет 15%.

Заслуживает поддержки инициатива Игоря Краснова о перераспределении вакантных должностей судей в пользу тех регионов, где судьи продолжительный период работают с максимальной нагрузкой.

Надо шире практиковать институт наставничества с привлечением наиболее опытных судей для передачи молодым поколениям знаний и базовых основ судейской культуры и этики.

Гуманизация законодательства Прошу Верховный суд обеспечить постоянный мониторинг соблюдения судами сроков рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей.

Прошу Верховный суд держать на особом контроле вопрос об обоснованности применения мер пресечения и заключения под стражу в отношении фигурантов экономических уголовных дел.

За небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку не всегда обосновано. Главное — чтобы наказание было неизбежным.

Как в известном фильме было сказано, все мы помним: «Вор должен сидеть в тюрьме». Но есть нюансы.

Суды в новых регионах Одна из важных кадровых и управленческих задач — укрепление потенциала судов, созданных в Донбассе и Новороссии.

Судьи, работающие на этих территориях, трудятся в сложных условиях, подчас с риском для жизни, проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества.

В новых регионах сформировали 100 судов.

За прошлый год количество рассмотренных ими дел увеличилось на 35% — по уголовным и гражданским делам, на 56% — по административным делам. На 40% увеличилось число дел, рассмотренных в арбитражных судах.

Анна Токарева