«Вор должен сидеть в тюрьме. Но есть нюансы»: Путин принял участие в совещании судей
Путин: за небольшие нарушения запирать человека за решетку не всегда обосновано
Владимир Путин выступил на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Он высоко оценил работу судей в непростой исторический период, напомнил о приоритетных направлениях работы судов и указал на необходимость гуманизации правосудия. Президент также считает, что нужно шире применять институт наставничества. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин и председатель Верховного суда Игорь Краснов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Важная функция в жизни страны
- Формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда.
- Нижестоящие судьи не должны игнорировать решения пленума Верховного суда.
- Каждый случай игнорирования решений ВС РФ должен получать принципиальную оценку.
- Надо рассмотреть вопрос о создании в Верховном суде действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума.
- Александр III как-то сказал: «Чего ни сделаешь — из всего сделают высочайшее повеление». Он сказал это с иронией, но хотелось бы отметить, что постановления Пленума Верховного суда должны иметь силу высочайшего повеления.
- От качества решений судей зависит и внутриполитическая ситуация, и ситуация в сфере экономики, в социальной сфере, в самочувствии общества в целом.
Разочарование в зарубежном правосудии
- Многие россияне, ранее уповавшие на непредвзятость и объективность зарубежных судов, убедились как раз в обратном.
- Действия зарубежных судов дают повод подчеркнуть качество российской юрисдикции.
Приоритеты работы судов
- В России защита социальных прав граждан является важнейшим направлением работы судов.
- Приоритетное направление работы судов — обеспечение законных прав участников специальной военной операции, их родных, близких.
- Верховным судом сформулированы правовые позиции по вопросам гарантированного предоставления льгот и компенсаций членам семей погибших героев.
- Необходимо и дальше уделять повышенное внимание судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан.
Жизнь опережает право
- Цифровые технологии активно используются в том числе и в криминальных целях.
- Ситуации, с которыми сталкиваются граждане и представители бизнеса, зачастую не имеют системного нормативного регулирования ввиду того, что жизнь опережает право.
- Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользуясь своим правом — законодательной инициативой.
Нагрузка на суды
- Остается высокая нагрузка на суде, но меры принимаются.
- В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20%.
- Нехватка судей в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах составляет 15%.
- Заслуживает поддержки инициатива Игоря Краснова о перераспределении вакантных должностей судей в пользу тех регионов, где судьи продолжительный период работают с максимальной нагрузкой.
- Надо шире практиковать институт наставничества с привлечением наиболее опытных судей для передачи молодым поколениям знаний и базовых основ судейской культуры и этики.
Гуманизация законодательства
- Прошу Верховный суд обеспечить постоянный мониторинг соблюдения судами сроков рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей.
- Прошу Верховный суд держать на особом контроле вопрос об обоснованности применения мер пресечения и заключения под стражу в отношении фигурантов экономических уголовных дел.
- За небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку не всегда обосновано. Главное — чтобы наказание было неизбежным.
- Как в известном фильме было сказано, все мы помним: «Вор должен сидеть в тюрьме». Но есть нюансы.
Суды в новых регионах
- Одна из важных кадровых и управленческих задач — укрепление потенциала судов, созданных в Донбассе и Новороссии.
- Судьи, работающие на этих территориях, трудятся в сложных условиях, подчас с риском для жизни, проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества.
- В новых регионах сформировали 100 судов.
- За прошлый год количество рассмотренных ими дел увеличилось на 35% — по уголовным и гражданским делам, на 56% — по административным делам. На 40% увеличилось число дел, рассмотренных в арбитражных судах.