Путин заявил о нехватке судей в России

Президент России Владимир Путин оценил уровень комплектования российских судов. По его словам, нехватка судей в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах страны составляет 15%.

Игорь Краснов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Знаю, что... вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами — один из ключевых в вашей повестке»,— сказал глава государства на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

Владимир Путин добавил, что в российских судах сохраняется проблема сверхнагрузки, которая влияет на качество рассмотрения дел и снижает внимание к людям. При этом, заверил президент, по этому поводу уже принимают меры. «В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20%, причем практически для всех категорий дел»,— уточнил господин Путин.

По словам главы государства, положительная динамика в судах общей юрисдикции во многом связана с повышением с сентября 2024 года госпошлины по рассматриваемым там делам. Нагрузка в области уголовного судопроизводства, рассказал президент, снижена благодаря гуманизации законодательства. После введения внесудебного порядка взыскания обязательных платежей и других санкций будет также постепенно снижаться нагрузка по административным делам, заключил Владимир Путин.