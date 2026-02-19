Путин допустил исключение из правила «вор должен сидеть в тюрьме»

Арест фигурантов уголовных дел по небольшим правонарушениям не всегда оправдан. Такое мнение высказал Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Он призвал «на особом контроле держать вопрос» по мерам пресечения по экономическим делам.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Игорь Краснов

Владимир Путин полагает, что не следует «за какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека». Он процитировал фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме». При этом он добавил: «Но есть нюансы». По мнению президента, «самое главное — чтобы наказание было неизбежным».

«А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание — это как раз ваш вопрос»,— обратился господин Путин к судьям (цитата по сайту Кремля).