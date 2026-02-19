Путин поблагодарил судей в новых регионах за преданность профессии

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил судей, работающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской и Курской областях за преданность профессии. Это заявление глава государства сделал на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

«Судьи, работающие на этих территориях ... трудятся в сложных условиях, связанных подчас с риском для жизни, проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что в этих регионах сформировали 100 судов. За прошлый год количество рассмотренных ими дел увеличилось на 35% — по уголовным и гражданским делам, на 56% — по административным делам. На 40% увеличилось число дел, рассмотренных в арбитражных судах, поделился статистикой Владимир Путин.

На прошлогоднем совещании судей в феврале 2025-го он также сообщал, что с сентября 2023 года в новых регионах работают 100 судов, в них назначены около 570 федеральных судей. Интеграция судебной системы регионов должна была завершиться к 1 января 2026 года. Действие некоторых временных норм, однако, решили продлить до 2028-го.