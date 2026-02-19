Путин назвал важнейшим направлением работы судов соблюдение прав участников СВО

Президент Владимир Путин выступил на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Господин Путин назвал приоритетным направлением работы судов соблюдение прав участников СВО.

«Важнейшим направлением работы судов у нас является их защита соблюдения социальных прав граждан. В приоритетном порядке — обеспечение законных прав участников специальной военной операции, их родных, близких»,— убежден президент.

Также выступивший на совещании председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов заявил, что недопустимо произвольное толкование критериев льгот участникам СВО, а тем более — сужение таких гарантий. Он подчеркнул, что необходима «дальнейшая унификация практики, связанной с однозначным определением статуса лиц, проходящих службу в зоне СВО».

ВС считает, что регионы не вправе снижать уровень социальных гарантий для участников СВО или устанавливать специальные правила, сужающие круг получателей льгот. Это следует из опубликованного судом специального обзора практики, где обобщена работа судов за последние четыре года.

