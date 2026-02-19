«Его проблемное высочество»

Бывший принц британской короны Эндрю задержан в день своего рождения по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном. Как “Ъ” освещал его личную и светскую жизнь — в подборке.

2000 год Принц-майор Сегодня младшему сыну английской королевы принцу Эндрю исполняется 40 лет. Герой второго по скандальности королевского брака (после союза своего брата Чарльза с принцессой Дианой) в юбилейные дни мечтает только об одном — научиться получше играть в гольф. Всем остальным в своей жизни принц доволен. Как говорится, у матросов (а Эндрю является кадровым офицером королевского ВМФ) нет вопросов. Подробнее — в материале “Ъ”. «Любовь приняла иные формы» Развод принца Эндрю и Сары Фергюсон близится к концу Слухи о том, что английский наследный принц Чарльз может отказаться от положенного ему после смерти матери Елизаветы II трона, все активнее обсуждаются на страницах западной прессы. Эти же слухи заставляют общественность пристально следить за личной жизнью младшего брата Чарльза — принца Эндрю (именно ему достанется престол в случае отречения Чарльза). В последнее время в Великобритании стали поговаривать о том, что принц Эндрю собирается снова жениться на герцогине Йоркской Саре Фергюсон, в разводе с которой он состоит уже восемь лет. Подробнее — в материале “Ъ”.

2001 год Принц Эндрю пошел на дембель и начал встречаться с бывшей женой Младший сын британской королевы Елизаветы и младший брат наследного принца Чарльза принц Эндрю завершил свою 22-летнюю карьеру в военно-морском флоте Великобритании. А уже в октябре он приступит к обязанностям зарубежного представителя Британской торговой палаты. Подробнее — в материале “Ъ”.

2004 год Принца Эндрю встретили экскаватором Несколько десятков английских и российских бизнесменов посетили прием, устроенный послом Великобритании сэром Энтони Брентоном по случаю визита в Россию члена британской королевской семьи герцога Йоркского (принца Эндрю). Главной изюминкой ужина стал танец экскаваторов под музыку из балета «Щелкунчик», устроенный во дворе посольства. Подробнее — в материале “Ъ”.

2005 год Небо, самолет, Эндрюшка Любовь принца Эндрю к самолетам обошлась британской казне более чем в £300 тыс. По статистике, члены британской королевской семьи тратят ежегодно на поездки более £4 млн. Самый большой транжира — 44-летний принц Эндрю, четвертый по счету наследник британской короны. Подробнее — в материале “Ъ”.

2010 год Герцогиня торгует бывшим мужем Белая ворона Сара Фергюсон, бывшая жена британского принца Эндрю, герцога Йоркского, попыталась продать встречу со своим экс-супругом, который занимает должность специального представителя Великобритании по вопросам внешней торговли и инвестиций. История стала известна благодаря видеоролику, опубликованному на сайте издания News of the World. В ролике герцогиня Йоркская встречается с журналистом, который выдает себя за бизнесмена с интересами в международной сфере, и просит у того £500 тыс. за организацию его встречи с принцем Эндрю, «крайне занятым человеком». По словам Фергюсон, бывший муж позволил устраивать его встречи с заинтересованными людьми таким образом, чтобы материально помогать своей бывшей жене, себе же он не берет «ни единого пенни». По сведениям издания, герцогиня по похожей схеме обманула двух бизнесменов (полученные ею суммы не уточняются); принц Эндрю не был в курсе этих махинаций. Сара Фергюсон уже извинилась за свой поступок и призналась, что пошла на него из-за финансовых затруднений. Подробнее — в материале “Ъ”.

2011 год Принц для битья Британская королевская семья вновь оказалась в центре скандала. Впервые одного из ее членов винят не только в неподобающем поведении, но и в коррупции — преступлении, обычно ассоциирующемся с чиновниками, а не с августейшими особами. Подробнее — в материале “Ъ”.

2012 год Свадебный подарок с переплатой Успехи итальянского следствия вновь сделали актуальным британский скандал пятилетней давности Пять лет назад буквально вся британская пресса была заинтригована риэлторскими новостями: стало известно, что средний сын королевы Елизаветы II принц Эндрю продал свой особняк за 15 млн фунтов, но не было ясно, кто покупатель. Таблоиды усердно пытались докопаться до таинственного приобретателя, а главное, понять причину, по которой тот переплатил принцу 3 млн фунтов по сравнению с запрашиваемой ценой,— вещь неслыханная на рынке недвижимости. Имя покупателя довольно быстро установили — им был казахстанский политик и бизнесмен, миллиардер Тимур Кулибаев. При этом выяснились интригующие подробности сделки и личной жизни зятя казахстанского президента, которого на родине считают преемником Нурсултана Назарбаева. Подробнее — в материале “Ъ”.

2019 год Его проблемное высочество На фоне секс-скандала британский принц Эндрю снял с себя публичные обязанности Принц Эндрю, герцог Йоркский, объявил, что в ближайшем будущем не станет появляться на мероприятиях как представитель британской королевской семьи. Решение принято на фоне скандала после интервью принца BBC о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном. Американские власти обвиняли финансиста в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию несовершеннолетних, которые, по сообщениям СМИ, оказывали услуги и принцу Эндрю. В августе Джеффри Эпштейн покончил с собой в камере предварительного следствия. Подробнее — в материале “Ъ”.

2020 год С британским принцем занимались сексом в принудительном порядке Суд опубликовал переписку Гилейн Максвелл с Джеффри Эпштейном и еще десятки документов В деле Гилейн Максвелл — американской светской львицы и подруги известного финансиста Джеффри Эпштейна — в четверг появились десятки ранее не опубликованных судебных документов. Они опровергают сделанные ранее заявления самой Максвелл, а также сулят большие неприятности британскому принцу Эндрю. Подробнее — в материале “Ъ”.

2022 год Принца Эндрю спустили на землю Почему Елизавета II лишила сына королевского патронажа Британский принц Эндрю лишен всех воинских званий и королевского патронажа. Любимый сын Елизаветы II, как его называют в прессе, оказался в центре секс-скандала. В США против него подан иск об изнасиловании несовершеннолетней. Решения суда пока нет, но Букингемский дворец уже заявил, что защищать свою честь Эндрю будет как частное лицо. Что известно об этом деле? И чем знаменит сам принц? Расскажет Иван Якунин. Подробнее — в материале “Ъ”.

2025 год Бедный Йорк История принца-скандалиста, любимого сына королевы 19 февраля исполняется 65 лет принцу Эндрю, герцогу Йоркскому. Средний сын Елизаветы II прошел путь от героя нации до парии. А все из-за способности попадать в самые невероятные скандалы и своего пренебрежительного к этому отношения. Подробнее — в материале “Ъ”. Репутация не устояла В СМИ появляются скандальные подробности о жизни принца Эндрю Как пишет Daily Mail, в 2001 году младший брат короля Карла III заказал себе в номер пятизвездочного отеля в Таиланде 40 проституток за четыре дня. Накануне король Великобритании приказал официально лишить своего младшего брата всех титулов и почестей. Поводом послужила связь с Джеффри Эпштейном. Тему продолжит Анжела Гаплевская. Подробнее — в материале “Ъ”.