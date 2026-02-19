Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Его проблемное высочество»

Что «Коммерсантъ» писал об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре в разные годы

Бывший принц британской короны Эндрю задержан в день своего рождения по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном. Как “Ъ” освещал его личную и светскую жизнь — в подборке.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (2004 год)

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (2004 год)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (2004 год)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

2000 год

Принц-майор

Сегодня младшему сыну английской королевы принцу Эндрю исполняется 40 лет. Герой второго по скандальности королевского брака (после союза своего брата Чарльза с принцессой Дианой) в юбилейные дни мечтает только об одном — научиться получше играть в гольф. Всем остальным в своей жизни принц доволен. Как говорится, у матросов (а Эндрю является кадровым офицером королевского ВМФ) нет вопросов.

Подробнее — в материале “Ъ”.

«Любовь приняла иные формы»

Развод принца Эндрю и Сары Фергюсон близится к концу

Слухи о том, что английский наследный принц Чарльз может отказаться от положенного ему после смерти матери Елизаветы II трона, все активнее обсуждаются на страницах западной прессы. Эти же слухи заставляют общественность пристально следить за личной жизнью младшего брата Чарльза — принца Эндрю (именно ему достанется престол в случае отречения Чарльза). В последнее время в Великобритании стали поговаривать о том, что принц Эндрю собирается снова жениться на герцогине Йоркской Саре Фергюсон, в разводе с которой он состоит уже восемь лет.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2001 год

Принц Эндрю пошел на дембель

и начал встречаться с бывшей женой

Младший сын британской королевы Елизаветы и младший брат наследного принца Чарльза принц Эндрю завершил свою 22-летнюю карьеру в военно-морском флоте Великобритании. А уже в октябре он приступит к обязанностям зарубежного представителя Британской торговой палаты.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2004 год

Принца Эндрю встретили экскаватором

Несколько десятков английских и российских бизнесменов посетили прием, устроенный послом Великобритании сэром Энтони Брентоном по случаю визита в Россию члена британской королевской семьи герцога Йоркского (принца Эндрю). Главной изюминкой ужина стал танец экскаваторов под музыку из балета «Щелкунчик», устроенный во дворе посольства.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2005 год

Небо, самолет, Эндрюшка

Любовь принца Эндрю к самолетам обошлась британской казне более чем в £300 тыс.

По статистике, члены британской королевской семьи тратят ежегодно на поездки более £4 млн. Самый большой транжира — 44-летний принц Эндрю, четвертый по счету наследник британской короны.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2010 год

Герцогиня торгует бывшим мужем

Белая ворона

Сара Фергюсон, бывшая жена британского принца Эндрю, герцога Йоркского, попыталась продать встречу со своим экс-супругом, который занимает должность специального представителя Великобритании по вопросам внешней торговли и инвестиций. История стала известна благодаря видеоролику, опубликованному на сайте издания News of the World. В ролике герцогиня Йоркская встречается с журналистом, который выдает себя за бизнесмена с интересами в международной сфере, и просит у того £500 тыс. за организацию его встречи с принцем Эндрю, «крайне занятым человеком». По словам Фергюсон, бывший муж позволил устраивать его встречи с заинтересованными людьми таким образом, чтобы материально помогать своей бывшей жене, себе же он не берет «ни единого пенни». По сведениям издания, герцогиня по похожей схеме обманула двух бизнесменов (полученные ею суммы не уточняются); принц Эндрю не был в курсе этих махинаций. Сара Фергюсон уже извинилась за свой поступок и призналась, что пошла на него из-за финансовых затруднений.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2011 год

Принц для битья

Британская королевская семья вновь оказалась в центре скандала. Впервые одного из ее членов винят не только в неподобающем поведении, но и в коррупции — преступлении, обычно ассоциирующемся с чиновниками, а не с августейшими особами.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2012 год

Свадебный подарок с переплатой

Успехи итальянского следствия вновь сделали актуальным британский скандал пятилетней давности

Пять лет назад буквально вся британская пресса была заинтригована риэлторскими новостями: стало известно, что средний сын королевы Елизаветы II принц Эндрю продал свой особняк за 15 млн фунтов, но не было ясно, кто покупатель. Таблоиды усердно пытались докопаться до таинственного приобретателя, а главное, понять причину, по которой тот переплатил принцу 3 млн фунтов по сравнению с запрашиваемой ценой,— вещь неслыханная на рынке недвижимости. Имя покупателя довольно быстро установили — им был казахстанский политик и бизнесмен, миллиардер Тимур Кулибаев. При этом выяснились интригующие подробности сделки и личной жизни зятя казахстанского президента, которого на родине считают преемником Нурсултана Назарбаева.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2019 год

Его проблемное высочество

На фоне секс-скандала британский принц Эндрю снял с себя публичные обязанности

Принц Эндрю, герцог Йоркский, объявил, что в ближайшем будущем не станет появляться на мероприятиях как представитель британской королевской семьи. Решение принято на фоне скандала после интервью принца BBC о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном. Американские власти обвиняли финансиста в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию несовершеннолетних, которые, по сообщениям СМИ, оказывали услуги и принцу Эндрю. В августе Джеффри Эпштейн покончил с собой в камере предварительного следствия.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2020 год

С британским принцем занимались сексом в принудительном порядке

Суд опубликовал переписку Гилейн Максвелл с Джеффри Эпштейном и еще десятки документов

В деле Гилейн Максвелл — американской светской львицы и подруги известного финансиста Джеффри Эпштейна — в четверг появились десятки ранее не опубликованных судебных документов. Они опровергают сделанные ранее заявления самой Максвелл, а также сулят большие неприятности британскому принцу Эндрю.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2022 год

Принца Эндрю спустили на землю

Почему Елизавета II лишила сына королевского патронажа

Британский принц Эндрю лишен всех воинских званий и королевского патронажа. Любимый сын Елизаветы II, как его называют в прессе, оказался в центре секс-скандала. В США против него подан иск об изнасиловании несовершеннолетней. Решения суда пока нет, но Букингемский дворец уже заявил, что защищать свою честь Эндрю будет как частное лицо. Что известно об этом деле? И чем знаменит сам принц? Расскажет Иван Якунин.

Подробнее — в материале “Ъ”.

2025 год

Бедный Йорк

История принца-скандалиста, любимого сына королевы

19 февраля исполняется 65 лет принцу Эндрю, герцогу Йоркскому. Средний сын Елизаветы II прошел путь от героя нации до парии. А все из-за способности попадать в самые невероятные скандалы и своего пренебрежительного к этому отношения.

Подробнее — в материале “Ъ”.

Репутация не устояла

В СМИ появляются скандальные подробности о жизни принца Эндрю

Как пишет Daily Mail, в 2001 году младший брат короля Карла III заказал себе в номер пятизвездочного отеля в Таиланде 40 проституток за четыре дня. Накануне король Великобритании приказал официально лишить своего младшего брата всех титулов и почестей. Поводом послужила связь с Джеффри Эпштейном. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Подробнее — в материале “Ъ”.

Принц в отставке

«Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я просто подвел семью»

«Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я просто подвел семью»

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Принц Эндрю (второй справа) родился 19 февраля 1960 года. Как третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа (справа) он в первые двадцать два года своей жизни занимал второе место в очереди на престол после своего старшего брата Чарльза (слева)

Принц Эндрю (второй справа) родился 19 февраля 1960 года. Как третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа (справа) он в первые двадцать два года своей жизни занимал второе место в очереди на престол после своего старшего брата Чарльза (слева)

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

«Малыш просто очарователен. В конце концов он будет совершенно всеми нами избалован. Уверена в этом». В феврале 1960 года так писала королева Елизавета II о новорожденном сыне — принце Эндрю&lt;br> На фото: королева Елизавета II с принцем Эдвардом на руках, принц Эндрю и его отец принц Филипп, 1964 год

«Малыш просто очарователен. В конце концов он будет совершенно всеми нами избалован. Уверена в этом». В феврале 1960 года так писала королева Елизавета II о новорожденном сыне — принце Эндрю
На фото: королева Елизавета II с принцем Эдвардом на руках, принц Эндрю и его отец принц Филипп, 1964 год

Фото: Fox Photos / Getty Images

В детстве няня звала принца Эндрю «Малышом Брюзгой», а отец, принц Филипп,— «Боссом» за любовь всем приказывать и добиваться, чтобы все было так, как он хочет. Однажды трое разозленных садовников в Виндзоре бросили мальчика в кучу навоза. А во время другой ссоры (с дворецким) уже сам Эндрю получил фингал &lt;br>На фото: королева Елизавета II и принц Эндрю на конных соревнованиях в Бадминтоне, 1973 год

В детстве няня звала принца Эндрю «Малышом Брюзгой», а отец, принц Филипп,— «Боссом» за любовь всем приказывать и добиваться, чтобы все было так, как он хочет. Однажды трое разозленных садовников в Виндзоре бросили мальчика в кучу навоза. А во время другой ссоры (с дворецким) уже сам Эндрю получил фингал
На фото: королева Елизавета II и принц Эндрю на конных соревнованиях в Бадминтоне, 1973 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Одноклассники Эндрю рассказывали, что он запомнился им своей неутолимой страстью к скабрезным шуткам, за что получил прозвище «Смешила», а также уверенностью в собственной гениальности

Одноклассники Эндрю рассказывали, что он запомнился им своей неутолимой страстью к скабрезным шуткам, за что получил прозвище «Смешила», а также уверенностью в собственной гениальности

Фото: Derek Hudson / Getty Images

В одном из интервью принц Чарльз сказал, что его брат Эндрю (справа) в молодости был похож на голливудского красавчика Роберта Редфорда. В прессе его называли «принцем-плейбоем» из-за слухов о многочисленных романах

В одном из интервью принц Чарльз сказал, что его брат Эндрю (справа) в молодости был похож на голливудского красавчика Роберта Редфорда. В прессе его называли «принцем-плейбоем» из-за слухов о многочисленных романах

Фото: Anwar Hussein / Getty Images

Принц Эндрю был завсегдатаем традиционной охоты, организуемой британскими аристократами. Больше всего он любил охотиться на гусей

Принц Эндрю был завсегдатаем традиционной охоты, организуемой британскими аристократами. Больше всего он любил охотиться на гусей

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Еще в детстве Эндрю решил, что станет вертолетчиком. В 1979 году, после окончания школы, он отправился служить в королевский военно-морской флот, где его почти тут же отправили на обучение в летную школу Королевского военно-морского колледжа

Еще в детстве Эндрю решил, что станет вертолетчиком. В 1979 году, после окончания школы, он отправился служить в королевский военно-морской флот, где его почти тут же отправили на обучение в летную школу Королевского военно-морского колледжа

Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Getty Images

Месяца оказалось достаточно, чтобы сделать из него стажера. Он подписал контракт с Министерством обороны на 12 лет. Еще несколько лет прошло на разного рода курсах

Месяца оказалось достаточно, чтобы сделать из него стажера. Он подписал контракт с Министерством обороны на 12 лет. Еще несколько лет прошло на разного рода курсах

Фото: David Levenson / Getty Images

Наиболее значимой страницей военной карьеры принца Эндрю стало участие в Фолклендской войне 1982 года. Он служил пилотом вертолета на авианосце HMS Invincible, где выполнял задания по борьбе с подводными лодками и участвовал в поисково-спасательных операциях. В отставку он ушел в 2001 году

Наиболее значимой страницей военной карьеры принца Эндрю стало участие в Фолклендской войне 1982 года. Он служил пилотом вертолета на авианосце HMS Invincible, где выполнял задания по борьбе с подводными лодками и участвовал в поисково-спасательных операциях. В отставку он ушел в 2001 году

Фото: Vincent Yu / AP

Слева направо: принц Эндрю, леди Диана Спенсер и ее жених принц Чарльз на международном матче по поло Cartier на лужайке в Виндзоре, 1981 год. Через три дня Чарльз и Диана поженились

Слева направо: принц Эндрю, леди Диана Спенсер и ее жених принц Чарльз на международном матче по поло Cartier на лужайке в Виндзоре, 1981 год. Через три дня Чарльз и Диана поженились

Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images

23 июля 1986 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон. В день свадьбы королева наградила Эндрю титулами герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили

23 июля 1986 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон. В день свадьбы королева наградила Эндрю титулами герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили

Фото: Derek Hudson / Getty Images

Их брак распался через десять лет после свадьбы, в 1996 году. «Принцессы не работают. Поэтому мы решили получить официальный развод, чтобы я могла работать»,— объясняла Сара в интервью&lt;br> На фото: герцогиня Йоркская Сара и принц Эндрю на показе мод в Торонто, 1987 год

Их брак распался через десять лет после свадьбы, в 1996 году. «Принцессы не работают. Поэтому мы решили получить официальный развод, чтобы я могла работать»,— объясняла Сара в интервью
На фото: герцогиня Йоркская Сара и принц Эндрю на показе мод в Торонто, 1987 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Капитан футбольной сборной Англии Алан Ширер (слева), принц Эндрю и тренер сборной Англии Кевин Киган (справа), 1999 год. Эндрю получил подписанную командой футболку в поддержку кампании «Жестокое обращение с детьми должно прекратиться»

Капитан футбольной сборной Англии Алан Ширер (слева), принц Эндрю и тренер сборной Англии Кевин Киган (справа), 1999 год. Эндрю получил подписанную командой футболку в поддержку кампании «Жестокое обращение с детьми должно прекратиться»

Фото: Paul Hackett / Reuters

Принц Эдвард (справа) со своими братьями принцем Эндрю (в центре) и принцем Чарльзом в день своей свадьбы в Виндзорском замке, 1999 год

Принц Эдвард (справа) со своими братьями принцем Эндрю (в центре) и принцем Чарльзом в день своей свадьбы в Виндзорском замке, 1999 год

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Принц Эндрю приветствует маленьких детей во время визита в район Клонг Тоей в Бангкоке, 1999 год

Принц Эндрю приветствует маленьких детей во время визита в район Клонг Тоей в Бангкоке, 1999 год

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Дональд Трамп утверждал, что не знаком с принцом Эндрю. Этому противоречили совместные фотографии, на которых господин Трамп, его будущая супруга Мелания и принц Эндрю изображены вместе на курорте Мар-а-Лаго в 2000 году

Дональд Трамп утверждал, что не знаком с принцом Эндрю. Этому противоречили совместные фотографии, на которых господин Трамп, его будущая супруга Мелания и принц Эндрю изображены вместе на курорте Мар-а-Лаго в 2000 году

Фото: Davidoff Studios / Getty Images

У принца Эндрю и Сары Фергюссон родились две дочери: принцесса Евгения (вторая слева) и принцесса Беатрис (справа)

У принца Эндрю и Сары Фергюссон родились две дочери: принцесса Евгения (вторая слева) и принцесса Беатрис (справа)

Фото: UK Press / Getty Images

Отношения принцев Чарльза (слева) и Эндрю называли напряженными, но на публике сыновья Елизаветы II никогда не конфликтовали

Отношения принцев Чарльза (слева) и Эндрю называли напряженными, но на публике сыновья Елизаветы II никогда не конфликтовали

Фото: Anwar Hussein Collection / ROTA / WireImage / Getty Images

Принц Эндрю на церемонии награждения победителей чемпионата Абу-Даби по гольфу, 2008 год

Принц Эндрю на церемонии награждения победителей чемпионата Абу-Даби по гольфу, 2008 год

Фото: Caren Firouz / Reuters

С председателем КНР Си Цзиньпином на государственном банкете в Гилдхолле в Лондоне, 2015 год

С председателем КНР Си Цзиньпином на государственном банкете в Гилдхолле в Лондоне, 2015 год

Фото: Paul Hackett / Reuters

В 1999 году принц Эндрю познакомился с финансистом Джеффри Эпштейном (справа). В 2005 году родители 14-летней девочки из Флориды обвинили Эпштейна в том, что он склонил их дочь к интимной близости. Позже появились новые эпизоды и обвинения

В 1999 году принц Эндрю познакомился с финансистом Джеффри Эпштейном (справа). В 2005 году родители 14-летней девочки из Флориды обвинили Эпштейна в том, что он склонил их дочь к интимной близости. Позже появились новые эпизоды и обвинения

Фото: Davidoff Studios / Getty Images

В 2010 году британские таблоиды впервые сообщили о том, что Эпштейн и принц Эндрю — друзья. Их заметили прогуливающимися по Центральному парку в Нью-Йорке

В 2010 году британские таблоиды впервые сообщили о том, что Эпштейн и принц Эндрю — друзья. Их заметили прогуливающимися по Центральному парку в Нью-Йорке

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Во время суда над Эпштейном одна из жертв, Вирджиния Джуффре, обвинила сына Елизаветы II в изнасиловании. Фото, на котором принц запечатлен с Вирджинией Джуффре стало главным и единственным доказательством его виновности. В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около $12 млн, но продолжал настаивать на своей невиновности

Во время суда над Эпштейном одна из жертв, Вирджиния Джуффре, обвинила сына Елизаветы II в изнасиловании. Фото, на котором принц запечатлен с Вирджинией Джуффре стало главным и единственным доказательством его виновности. В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около $12 млн, но продолжал настаивать на своей невиновности

Фото: Rasid Necati Aslim / Anadolu / Getty Images

В 2023 году принц Гарри (на фото справа) стал первым членом королевской семьи, публично осудившим принца Эндрю. «Несмотря на то, что мой дядя был втянут в позорный скандал, обвинен в сексуальном насилии над молодой девушкой, никто даже не предложил снять с него охрану», — возмутился принц Гарри в своих мемуарах Spare («Запасной»)

В 2023 году принц Гарри (на фото справа) стал первым членом королевской семьи, публично осудившим принца Эндрю. «Несмотря на то, что мой дядя был втянут в позорный скандал, обвинен в сексуальном насилии над молодой девушкой, никто даже не предложил снять с него охрану», — возмутился принц Гарри в своих мемуарах Spare («Запасной»)

Фото: Chris Jackson / Getty Images

В сентябре 2025 года лондонская Daily Mail сообщила, что принц Уильям (на фото слева) требует от отца — короля Карла III — прекратить все связи с принцем Эндрю из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном

В сентябре 2025 года лондонская Daily Mail сообщила, что принц Уильям (на фото слева) требует от отца — короля Карла III — прекратить все связи с принцем Эндрю из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном

Фото: Arthur Edwards - WPA Pool / Getty Images

В октябре 2025 года принц Эндрю объявил о добровольном отказе от всех королевских титулов и почестей, но этого оказалось недостаточно. Под давлением общественности и для защиты репутации монархии король Карл III инициировал официальный процесс лишения брата всех званий, титулов и почестей

В октябре 2025 года принц Эндрю объявил о добровольном отказе от всех королевских титулов и почестей, но этого оказалось недостаточно. Под давлением общественности и для защиты репутации монархии король Карл III инициировал официальный процесс лишения брата всех званий, титулов и почестей

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Среди опубликованных в 2026 году файлов по делу Эпштейна были фотографии бывшего принца Эндрю, склонившегося на четвереньках над лежащей на полу женщиной

Среди опубликованных в 2026 году файлов по делу Эпштейна были фотографии бывшего принца Эндрю, склонившегося на четвереньках над лежащей на полу женщиной

Фото: Justice Department / Handout / Reuters

