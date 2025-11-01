Репутация не устояла

Как пишет Daily Mail, в 2001 году младший брат короля Карла III заказал себе в номер пятизвездочного отеля в Таиланде 40 проституток за четыре дня. Накануне король Великобритании приказал официально лишить своего младшего брата всех титулов и почестей. Поводом послужила связь с Джеффри Эпштейном. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Chown / Pool Photo / AP Фото: Aaron Chown / Pool Photo / AP

«Похоже, мы все в одной лодке, и нам придется с этим справиться», — Его Королевское Высочество герцог Йоркский. Таким было всплывшее в октябре электронное письмо Эпштейну от Эндрю в 2011-м. За день до этого Daily Mail опубликовала фотографию герцога с несовершеннолетней Вирджинией Джуффре, девушка обвиняла обоих мужчин в сексуальном насилии. Полгода назад она покончила с собой. А две недели назад вышли ее посмертные мемуары с подробностями произошедшего. В итоге и без того шаткая репутация сына Елизаветы Второй оказалась окончательно разрушена. Кроме того, вопросы возникли и к нынешнему монарху на одном из его недавних публичных выходов.

Теперь Букингемский дворец четко обозначил свою позицию: мысли короля и королевы были и всегда будут «с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия». Эндрю теряет все титулы, включая титул герцога Йоркского и статус «принца», и покидает свой особняк в Виндзоре. Ныне он простой англичанин Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Для человека, которому нравятся все прелести королевской жизни, это станет личным ударом, и, скорее всего, очень унизительным, пишет корреспондент British Broadcasting Corporation. И негативные заголовки на этом не закончатся, рассуждает житель Лондона Андрей: «На принца Эндрю открыт сезон охоты, поэтому в СМИ могут появляться и разные выдумки. Сейчас про него можно говорить все что угодно, почти ничего не опасаясь.

Но он заслужил эту репутацию, потому что и смолоду считался Дон Жуаном, который не упустит ни одной юбки. Потом у него были скандальные романы, и, наконец, дружба с Джеффри Эпштейном, эта история с Вирджинией Джуффре показала его с очень неприятной стороны. И британцы, конечно, огорчены, потому что им стыдно, им кажется, что невозможно, что принц, да еще любимый сын королевы вот так может опозорить семью».

В королевской семье от комментариев воздерживаются, но пользователи успели заметить пост Меган Маркл в соцсетях. В нем фотография девушки с широкой улыбкой и подпись: «Только что узнала новости про Эндрю». Впрочем вскоре публикация пропала. Теперь обитатели Букенгемского дворца постараются максимально дистанцироваться от опального принца, продолжает Андрей из Лондона: «Он наживал себе врагов и в королевской семье, и за ее пределами иногда на ровном месте. Меган не могла скрыть свою злорадную реакцию на то, что с принцем Эндрю сейчас происходит, когда он превращается в простого смертного. И это редчайший случай, когда кого-то буквально пинками изгоняют из королевской семьи с позором. Конечно, ему сказали, что нужно добровольно отказаться от титулов и обязанностей».

Эндрю не первый изгнанный член королевской семьи в последний раз подобное случилось более века назад с принцем Эрнестом Августом за поддержку Германии во время Первой мировой войны. Участь у них одна — стать врагом государства. Любимца королевы-матери больше не пригласят на семейные и государственные праздники, за исключением разве что похорон.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская