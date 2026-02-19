МИД подтвердил заявление Мединского о продолжении переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию украинского кризиса идут сложно, но будут продолжены. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Галузин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Галузин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сказал он (глава российской делегации Владимир Мединский.— “Ъ”) очень кратко и емко, что переговоры идут. Идут сложно, непросто, но они идут и будут продолжены»,— отметил господин Галузин (цитата по ТАСС).

Замминистра подчеркнул, что прошедшие в Женеве переговоры нацелены на результат и достижение взаимоприемлемых решений. Это значит, что они должны проходить по возможности «в спокойной обстановке и в должной дипломатической тишине», подчеркнул Михаил Галузин.

17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по Украине. По их итогам помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что обсуждения были тяжелыми, но деловыми. Он также выразил уверенность в том, что следующая встреча состоится скоро. Источники Axios при этом заявили, что из-за позиции главы российской делегации переговорщики зашли в тупик.