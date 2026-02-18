Axios: переговоры по Украине в Женеве застопорились из-за позиции Мединского

Политическая группа переговорщиков по урегулированию на Украине зашла в тупик на консультациях по мирному урегулированию в Женеве, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника.

«Сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились"... Причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским»,— написал господин Равид в соцсети Х.

Один из источников Axios добавил, что российские дипломаты пожаловались на недавние публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского. По их мнению, украинский президент не ведет серьезных переговоров, а скорее пытается повысить свою популярность внутри страны в преддверии возможных выборов.

В интервью изданию господин Зеленский сообщил, что ключевым условием для прогресса в территориальном вопросе являются прямые переговоры с президентом России. Он заявил, что поручил делегации договориться о личной встрече с Владимиром Путиным.