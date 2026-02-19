В Ростовской области матерей-героинь освободили от уплаты транспортного налога

В Ростовской области депутаты местного парламента приняли изменения в региональный закон о налогах, согласно которым дончанки со званием «Мать-героиня» освобождаются от уплаты транспортного налога.

По словам председателя Заксобрания Дона Александра Ищенко, в конце 2025 года был принят федеральный закон, определяющий меры социальной поддержки для россиянок, удостоенных звания «Мать-героиня». «Мы на областном уровне устанавливаем для них дополнительные льготы»,— подчеркнул спикер.

Он напомнил, что «Мать-героиня» относится к высшим званиям, которое присваивается гражданкам РФ, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Валентина Любашенко