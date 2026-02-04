Цены на новостройки Сочи в январе снизились почти на 6%

В январе 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Сочи снизилась на 5,7% по сравнению с декабрем и составила 428,9 тыс. руб. При этом средняя цена одной квартиры уменьшилась на 5,6%, достигнув отметки в 16,5 млн руб., что делает курортный город вторым по величине снижения цен после Москвы. В столице стоимость «квадрата» выросла на 1% и составляет 464 тыс. руб., пишет ДГ со ссылкой на «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что январское снижение в Сочи связано с сезонным фактором и охлаждением рынка после традиционного декабрьского всплеска активности. В декабре многие покупатели спешили заключить сделки на фоне ожиданий изменений в программах льготной ипотеки, что создавало кратковременный ценовой ажиотаж. В январе же спрос вернулся к более сбалансированным показателям, что привело к корректировке цен в сторону уменьшения.

Снижение стоимости в Сочи резко контрастирует с динамикой цен в других российских городах. Так, за первый месяц 2026 года лидерами по росту стали Грозный (+16,2%), Симферополь (+10,1%), Нижний Тагил (+9,9%) и Владикавказ (+8,4%). На ключевых городах юга России, включая Краснодар и Ростов-на-Дону, изменения оказались минимальными: в Краснодаре квадратный метр подешевел всего на 0,2%, до 173 тыс. руб., а в Ростове-на-Дону снижение составило 1,4%, до 159,7 тыс. руб.

Аналитики подчеркивают, что текущая динамика может продолжиться в феврале, и цены на новостройки Сочи способны показать дальнейшее снижение. Специалисты связывают это с сохраняющейся высокой долей предложения на рынке, сезонной активностью и постепенным стабилизированием ипотечного спроса. При этом снижение цен может создавать дополнительные возможности для инвесторов и покупателей, планирующих приобретение жилья в курортном регионе, особенно на фоне ограниченного предложения объектов с инфраструктурой и близостью к морю.

Рынок недвижимости Сочи демонстрирует типичную для курортных городов цикличность: декабрьский рост, январская корректировка и возможная стабилизация весной. Такая ситуация позволяет прогнозировать умеренное восстановление цен после завершения зимнего сезона и сохранение привлекательности региона для долгосрочных инвестиций в недвижимость.

Мария Удовик