Блогеру Маркаряну продлили арест на полгода

Мосгорсуд продлил на шесть месяцев (до 9 августа 2026 года) срок ареста блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Арсен Маркарян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Арсен Маркарян

По данным следствия, блогер в феврале 2025 года опубликовал видео, в котором порочил память защитников Отечества. Следователи пришли к выводу, что фигурант «демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове». Прокуратура утверждала, что господин Маркарян в интервью также призывал наносить удары беспилотниками по российским территориям.

Арсена Маркаряна задержали в августе 2025 года, тогда же его арестовали. Следствие по делу завершили в декабре. Блогер признал вину, сообщал СКР. Обвинение предложило рассматривать дело в особом порядке без изучения доказательств.

Никита Черненко