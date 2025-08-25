Блогера Арсена Маркаряна отправили в СИЗО

Таганский районный суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, сообщила прокуратура Москвы. Суд рассматривал ходатайство следствия в закрытом режиме.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фигурант обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества. По версии следствия, арестованный не позднее 25 февраля этого года опубликовал видео, в котором порочил память защитников Отечества. 23 августа фигуранта задержали, тогда же ему предъявили обвинение. Господин Маркарян не признал вину.

В начале 2025 года прокуратура требовала возбудить дело о призывах к терроризму против Арсена Маркаряна. Причиной этому стало интервью блогера, где он призывал с помощью БПЛА атаковать российские территории. После этого злоумышленник уехал из России, однако 23 августа в СМИ появилась информация, что господин Маркарян вернулся в страну.

Никита Черненко