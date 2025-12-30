СКР завершил расследование дела Арсена Маркаряна

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма. Материалы направлены в суд, следует из пресс-релиза СКР.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Арсен Маркарян (крайний справа)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте Арсен Маркарян разместил на одном из популярных хостингов видео с «оскорблением памяти защитников Отечества». В ролике якобы выражалось «презрительно-негативное отношение к памяти об А. М. Матросове как защитнике Отечества и его подвиге». Помимо этого он опубликовал в мессенджере видео с «оправданием идеологии и практики нацизма». Блогеру предъявлено обвинение по двум пунктам статьи УК о реабилитации нацизма — ч. 4 ст. 354.1 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ.

Блогера задержали в августе, в том же месяце его арестовали. МВД утверждало, что при задержании фигурант прятался от правоохранителей в багажнике машины, однако блогер отверг сообщение ведомства. По информации СКР, на допросе Арсен Маркарян «признал вину в полном объеме».