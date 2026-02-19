В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов из-за снегопада

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский по состоянию на 10:00 обслужили 54 рейса на вылет и 46 на прилет. Отменено 19 рейсов, включая шесть рейсов иностранных авиакомпаний. 14 рейсов были задержаны более чем на три часа, сообщил Минтранс.

По данным ведомства, с начала суток на запасные аэродромы ушли шесть рейсов. В расписание рейсов на вылет вносят корректировки «из-за ограничений по ветровой составляющей» на фоне сильного снегопада в Москве и Подмосковье. Минтранс призвал отслеживать информацию о рейсах по онлайн-табло аэропортов или чат-ботам.

Сильный снегопад продолжается в Москве с ночи. В столице и области действует оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, за день в московском регионе выпадет более 70% от месячной нормы осадков. Пробки в столице с утра достигли 8 баллов. Дептранс призвал москвичей пересесть на метро.