Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада

Из-за сильного снегопада пробки на дорогах Москвы, согласно данным сервисов «Яндекса», достигли 8 баллов.

Столичный департамент транспорта предупредил, что ожидаются локальные перекрытия на дорогах в ЦАО, загруженность может вырасти до 9 баллов. В ведомстве призвали не садиться за руль, а для передвижения по городу использовать метро.

«Яндекс Go» сообщил, что из-за снегопада время поездки на такси может вырасти на 30%, что отразится на цене. ТАСС отмечает, что утром на некоторых маршрутах из области в центр цены на такси увеличились в 2-3 раза.

Сильный снегопад начался в Москве ночью 19 февраля. В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, за день в московском регионе выпадет более 70% от месячной нормы осадков.