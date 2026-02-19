Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за снегопада

Из-за снегопада в Москве следует отложить поездки на машине и пересесть на метро. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

В ведомстве пояснили, что это поможет коммунальным службам быстрее убрать снег с дорог и сэкономит время самим автомобилистам. Москвичей призвали выезжать на машине до 7:00 либо после 20:30.

В Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В аэропортах столичного авиаузла отменены 19 рейсов. Пробки достигли девяти баллов.