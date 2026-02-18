В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье 19 февраля ожидается сильный снег с метелью, гололедицей и заносами на дорогах, предупредил Гидрометцентр. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве будет –8...–10°С, облачно с прояснениями, в Подмосковье температура может упасть до –12°С. Завтра в городе потеплеет до –5...–7°С, по области температура будет на уровне –5...–10°С.

16 февраля Москву и область накрыл сильный снегопад. Пробки в городе достигали 10 баллов, был объявлен желтый уровень погодной опасности. В Подмосковье местами выпала половина февральской нормы осадков.