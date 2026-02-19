Минздрав уточнил данные о раненном в школе Александровска семикласснике

Пострадавший при нападении в школе Александровска подросток находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии»,— заявили в министерстве. Подросток был доставлен в больницу города Березники, сейчас он на операции. Затем планируется эвакуация школьника в Пермь. Самолет санавиации для перевозки пострадавшего уже в пути, добавили в ведомстве.

Утром 19 февраля в школе Александровска семиклассник нанес удары ножом своему сверстнику. По данным следствия, у детей произошел конфликт на лестнице в районе третьего этажа школы. СКР возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ — о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержанный за нападение школьник не достиг возраста уголовной ответственности.

Школы Александровска приостановили занятия до 24 февраля.