Школы пермского Александровска закрыли до 24 февраля после нападения на ученика

Все школы Александровска Пермского края остановили занятия до 24 февраля из-за нападения семиклассника с ножом на сверстника. Об этом сообщило министерство образования и науки региона. Решение принято совместно с правоохранительными органами, подчеркнули в ведомстве.

«Во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности», — добавили в министерстве.

По данным СКР, во время конфликта один подросток ударил другого ножом в шею. Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили на лечение в Березники, из Перми направляется бригада врачей, сообщал губернатор Дмитрий Махонин.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ. Нападавший задержан. По предварительным данным, он не достиг возраста уголовной ответственности.