Семиклассник тяжело ранил ножом подростка в школе Александровска Пермского края

В средней школе Александровска Пермского края ученик 7 класса ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Здание школы Александровска, где ученик седьмого класса ранил ножом сверстника

Фото: @pervayaaleksandrovskaya Здание школы Александровска, где ученик седьмого класса ранил ножом сверстника

Раненого эвакуируют в Березники. Из Перми направят санавиацию с бригадой врачей, включая анестезиолога и торакального хирурга.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам пострадавшего, добавил господин Махонин.