СКР сообщил подробности о нападении ученика с ножом в школе Александровска
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения ученика на сверстника в школе Александровска Пермского края. Дело расследуется по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако фигурант не достиг возраста уголовной ответственности.
Здание школы Александровска, где ученик седьмого класса ранил ножом сверстника
Фото: @pervayaaleksandrovskaya
По данным следствия, у 13-летнего ученика произошел конфликт с одноклассником на лестнице в районе третьего этажа школы. Подросток нанес сверстнику удары ножом в область тела и шеи.
Пострадавшего доставили в Березники. Минздрав региона сообщил, что подросток «в стабильном гемодинамическом состоянии». Хирурги начали операцию, после которой пациента планируют перевести в Пермь. Из краевой столицы вылетел борт санавиации.
Школы Александровска приостановили занятия до 24 февраля.