СКР сообщил подробности о нападении ученика с ножом в школе Александровска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения ученика на сверстника в школе Александровска Пермского края. Дело расследуется по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако фигурант не достиг возраста уголовной ответственности.

Здание школы Александровска, где ученик седьмого класса ранил ножом сверстника

Фото: @pervayaaleksandrovskaya Здание школы Александровска, где ученик седьмого класса ранил ножом сверстника

По данным следствия, у 13-летнего ученика произошел конфликт с одноклассником на лестнице в районе третьего этажа школы. Подросток нанес сверстнику удары ножом в область тела и шеи.

Пострадавшего доставили в Березники. Минздрав региона сообщил, что подросток «в стабильном гемодинамическом состоянии». Хирурги начали операцию, после которой пациента планируют перевести в Пермь. Из краевой столицы вылетел борт санавиации.

Школы Александровска приостановили занятия до 24 февраля.