Бывшего премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам за соучастие в мятеже

Суд первой инстанции признал бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су виновным в соучастии в мятеже в 2024 году. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Трансляцию с заседания вел телеканал YTN.

Хан Док Су на экране телевизора

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Хан Док Су на экране телевизора

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Хан Док Су обвинили в содействии неудавшемуся госперевороту со стороны бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Тот в декабре 2024 года объявил в стране военное положение в нарушение конституции. Его отменили на следующий же день. Юн Сок Ёль объяснил свои действия внутриполитическими причинами и обвинил оппозицию в подготовке мятежа. Хан Док Су был тогда премьер-министром Южной Кореи, а после импичмента Юн Сок Ёля временно исполнял обязанности президента страны.

Среди пунктов обвинения указаны пособничество главарю мятежа, дача ложных показаний, фальсификация и уничтожение официальных документов. Процесс по делу начался в августе 2025 года. Прокуратура просила для Хан Док Су 15 лет тюрьмы. Ведомство также обратило внимание суда на отказ бывшего премьера от сотрудничества со следствием и нанесенный государству ущерб.