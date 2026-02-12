Бывшему главе МВД Южной Кореи дали семь лет по делу об участии в мятеже

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего министра внутренних дел Южной Кореи Ли Сан Мина к семи годам тюрьмы. Его признали виновным по делу об участии в мятеже в 2024 году. Об этом сообщает «Рёнхап».

В декабре 2024 года бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Он объяснил решение необходимостью защитить «конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи» в республике. Военное положение отменили на следующий день. Юн Сок Ёлю предъявили обвинения в организации мятежа, депутаты инициировали процедуру импичмента. В январе 2026 года суд приговорил Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы по обвинению в препятствованию правосудию.

По данным суда, во время попытки организации мятежа в стране 61-летний Ли Сан Мин отдал полиции и пожарным распоряжения отключить в офисах СМИ электроэнергию и водоснабжение. «Применение физической силы против СМИ, критикующих правительство, ослабляет общественное сопротивление восстанию, что облегчает осуществление заговора»,— заявил судья во время заседания. Бывший министр вину отрицает.

Прокуратура требовала приговорить Ли Сан Мина к 15 годам тюрьмы, так как «он сыграл решающую роль в организации восстания». Бывший глава МВД находится под стражей с августа 2025 года. Он стал вторым членом кабинета Юн Сок Ёля, осужденным по делу об организации мятежа. В январе суд приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам тюрьмы.