Бывшему президенту Южной Кореи дали пять лет тюрьмы за препятствование аресту

Центральный районный суд Сеула признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля виновным в препятствовании правосудию. Экс-чиновник приговорен к пяти годам тюремного заключения, сообщает «Рёнхап». Прокуратура требовала для него наказание в виде десяти лет тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Сок Ёль

Фото: JUNG YEON-JE / Reuters Юн Сок Ёль

Фото: JUNG YEON-JE / Reuters

В отношении экс-президента проводится четыре судебных разбирательства. Юн Сок Ёль также проходит по делу об организации мятежа. Обвинения против него выдвинули после того, как 3 декабря 2024 года он ввел в стране военное положение. Парламент и Конституционный суд вынесли Юн Сок Ёлю импичмент. Суд постановил, что действия главы государства были равносильны акту мятежа. Прокурор запросил для него смертную казнь.

