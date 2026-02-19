После нападения ученика с ножом в пермской школе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство школьника в Пермском крае. Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что в Александровске ученик 7-го класса тяжело ранил ножом сверстника.

По данным СКР, между школьниками произошел конфликт, во время которого один ударил другого ножом в шею. Раненого эвакуируют в Березняки, из Перми направят борт санавиации с бригадой врачей. Прокуратура ранее сообщила о проведении проверки в школе.

«С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел»,— уточнили в СКР. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатность (293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ).

По данным «Ъ — Прикамье», задержанный не достиг возраста уголовной ответственности — ему меньше 14 лет.